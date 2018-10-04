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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 18:44 04.10.2018 - 18:44

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг упали вслед за аналогичной тенденцией на рынках акций других регионов на фоне повышения доходности гособлигаций и укрепления курса евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,08% и составил 379,68 пункта. Всего три из девятнадцати отраслевых групп завершили сессию "в плюсе".

Британский индикатор FTSE 100 за день снизился на 1,22%, французский CAC 40 - на 1,47%, германский DAX - на 0,35%. Испанский IBEX 35 потерял 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,59%.

Повышение доходности гособлигаций оказывает давление на рынок, поскольку оно может вызвать снижение интереса инвесторов к акциям, отмечает MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг превысила 3,2% впервые с 2011 года, вслед за ними повысились ставки гособлигаций других стран, включая германские, итальянские и испанские.

В то же время растущая доходность является благоприятным фактором для банковского сектора. Котировки акций Commerbank AG выросли в четверг на 3,9%, Credit Agricole SA - на 2,2%, Deutsche Bank AG - на 1,7%.

Вместе с тем евро в четверг укрепляется к большинству мировых валют на словах члена совета управляющих Банка Финляндии Олли Рена, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) стоит постепенно нормализовать денежно-кредитную политику. О.Рена называют одним из претендентов на пост председателя ЕЦБ после ухода Марио Драги в следующем году.

Цена акций Danske Bank AS упала на 4,6%. Министерство юстиции США начало расследование в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка. По оценке аналитиков, этот скандал может вылиться для крупнейшего банка Дании в штраф на несколько миллиардов долларов США.

Бумаги британского телевизионного оператора Sky Plc подешевели на 0,1%. Американская Comcast Corp. достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли Sky у компании медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc. за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд). Закрытие сделки ожидается в следующий вторник.

Рыночная стоимость Ted Baker рухнула более чем на 10% после того, как ритейлер сообщил о снижении доналоговой прибыли в первом полугодии на 3,2%, до 24,5 млн фунтов стерлингов ($31,7 млн), в связи с единовременными расходами.

Акции французской нефтедобывающей компании Total SA подешевели на 0,4% на фоне снижения цен на нефть.

Кроме того, на 3,5% снизился курс ценных бумаг производителя потребительских товаров Unilever.

Компании, выпускающие товары класса "люкс", также потеряли часть капитализации в четверг, в том числе цена акций LVMH снизилась на 5,1% и Burberry - на 4,9%. Причиной этого стали сообщения китайских СМИ о том, что правительство страны повышает контроль за жителями, покупающими зарубежные товары.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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