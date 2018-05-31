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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:15 31.05.2018 - 19:15

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы, поднимавшиеся в течение основной части торгов в четверг, резко снизились к закрытию рынка после заявления США о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза с 1 июня.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,6%, до 383,06 пункта. В мае индикатор снизился на 0,6% после скачка на 3,9% в предыдущем месяце.

Британский FTSE 100 потерял 0,2%, французский CAC 40 - 0,5%, испанский IBEX 35 - 1,1%.

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступят в силу в полночь 1 июня, отметил У.Росс.

Еврокомиссия сообщила о намерении ответить пропорциональными мерами на действия США.

На этом фоне резко подешевели акции автопроизводителей. Ранее Д.Трамп также грозился ввести пошлины на импорт европейских автомобилей в страну, если Евросоюз примет ответные меры в случае распространения на него тарифов на сталь и алюминий на тех же условиях, что и для других стран.

Стоимость бумаг Volkswagen упала на 1,7%, Daimler - на 2,1%, Peugeot - также на 2,1%.

Акции европейских сталелитейных компаний показали разнонаправленную динамику в четверг: Tenaris - упали в цене на 3,3%, ArcelorMittal - подорожали на 0,3%.

Негативом для европейского рынка также стало усиление политической напряженности в Испании. По данным местных СМИ, нижняя палата испанского парламента проводит в четверг обсуждения по предложению социалистической партии страны (PSOE) выразить вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою, причем социалисты уже заручились достаточной поддержкой в парламенте. Обсуждения, как ожидается, продлятся два дня, они завершатся голосованием членов парламента в пятницу.

Итальянский FTSE MIB показал наилучшую динамику среди фондовых индикаторов Западной Европы в четверг, потеряв к закрытию рынка менее 0,1%. Этому способствовали ожидания скорого формирования коалиционного правительства в стране.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на усиление инфляции в еврозоне. Потребительские цены в регионе в мае выросли на 1,9% в годовом выражении после увеличения на 1,2% месяцем ранее. Темпы повышения были максимальными с апреля 2017 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,6%.

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле составила 8,5% и была минимальной за девять лет. Показатель за март был пересмотрен до 8,6% с ранее объявленных 8,5%. Эксперты в среднем ожидали снижения безработицы в прошлом месяце до 8,4% с предварительно заявленного мартовского уровня.

Цена акций Deutsche Bank к закрытию рынка упала на 7,2%, до рекордно низкого уровня. По данным СМИ, Федеральная резервная система посчитала, что американский бизнес Deutsche Bank AG находится в "тревожном состоянии" - это достаточно редкая оценка ситуации в крупном фининституте, и ее результатом стало введение ряда ограничений для операций банка.

Цена бумаг химкомпании Johnson Matthey поднялась на 3,4%, хотя ее доналоговая прибыль за 2018 фингод сократилась на 31% из-за затрат на реструктуризацию и урегулирование судебных споров. Вместе с тем Johnson Matthey увеличила годовую выручку на 17% и повысила дивиденды. В 2019 фингоду, начавшемся 1 апреля, компания ожидает роста операционных показателей.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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