Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 10:56

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы снижаются в среду на неблагоприятных новостях от ряда крупных компаний.

Рынок ждет итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжает оценивать новости из Великобритании, приближающейся к Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:40 мск опустился на 0,33% - до 383,04 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,9%, французский CAC 40 - 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,2%, итальянский FTSE MIB - менее 0,1%.

Федрезерв, который во вторник начал двухдневное заседание, обнародует решения в отношении кредитно-денежной политики в среду в 21:00 мск.

Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры ждут, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году, пишет MarketWatch.

"Сегодня все взгляды направлены на ФРС, которая ранее отказалась от дальнейшего ужесточения политики, - отмечает аналитик финской управляющей компании FIM Липпо Суоминен. - Действия американского ЦБ стали одним из основных двигателей роста фондовых рынков".

В центре внимания остается ситуация в Великобритании с учетом приближения даты Brexit. Ранее на этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил во вторник, что любое затягивание процесса Brexit будет сопряжено "с политическими и экономическими издержками" для ЕС, и призвал Лондон представить четкий план.

Потребительские цены в Великобритании в феврале 2019 года выросли на 1,9% в годовом выражении после январского повышения на 1,8%, которое было минимальным за два года, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция, несмотря на ускорение, второй месяц подряд осталась ниже целевого уровня Банка Англии (около 2% годовых).

Акции UBS подешевели на 2,2% в ходе торгов в Цюрихе. Гендиректор крупнейшего швейцарского банка UBS AG Серджио Эрмотти дал мрачный прогноз финансовых результатов за первый квартал, отметив, что он был одним из самых тяжелых для компании за последние годы.

Стоимость бумаг Bayer упала почти на 12%. Германская химкомпания проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о потенциально канцерогенном гербициде Roundup, разработанном американской компанией Monsanto, которая с июня прошлого года перешла под контроль Bayer. По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Холли Фрум, совокупные выплаты по всем искам в рамках этого дела могут превысить $5 млрд.

Цена акций британского оператора спутниковой связи Inmarsat взлетела на 16,6%. Компания сообщила, что получила предложение о покупке от консорциума инвесторов, оценивших ее в $7,21 за акцию, или порядка $3,3 млрд.

Котировки бумаг сырьевых компаний падают на фоне снижения цен на железную руду после решения бразильского суда, разрешившего Vale SA возобновить работу одного из крупных рудников, закрытых после январской аварии на плотине ее хвостохранилища в штате Минас-Жерайс.

Акции Rio Tinto подешевели в среду на 3,5%, BHP - на 1,9%, Anglo American - на 2,3%, Glencore - на 1,8%.

Стоимость бумаг ArcelorMittal опустилась на 1,6% в ходе торгов в Амстердаме.

Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro, который сообщил накануне, что стал жертвой масштабной кибератаки, подорожали на 0,9%. Компания добилась некоторого прогресса в восстановлении компьютерных систем, и планирует запустить ряд систем в среду.

Капитализация BMW упала на 3,6%. Автопроизводитель в среду предупредил инвесторов о возможности значительного снижения прибыли в 2019 году и обнародовал план сокращения затрат.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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