Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 11:11

Лондон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе торговой сессии в понедельник, трейдеры ждут подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 МСК поднялся на 0,12% и составил 419,66 пункта.

Британский индекс FTSE 100 набрал 0,59%, германский DAX - 0,14%, французский CAC 40 - 0,31%, в то время как испанский IBEX 35 снизился на 0,18%, а итальянский FTSE MIB - на 0,05%.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Опубликованные в понедельник статданные указали на более существенное, чем ожидалось, падение промпроизводства в Великобритании в ноябре 2019 года.

Промпроизводство в стране в ноябре снизилось на 1,6% относительно того же месяца 2018 года. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,4%, согласно Trading Economics.

Акции Renault дешевеют на 3,6% и находятся в лидерах падения в индексе Stoxx Europe 600. Топ-менеджеры Nissan Motor Co. активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с Renault после того, как экс-глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии, пишет газета Financial Times. План предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault как в разработке автомобилей, так и в их производстве, сообщают источники газеты.

Бумаги германской финтех-компании Wirecard растут на 2,3% на сообщении компании о том, что председатель ее совета директоров уходит в отставку.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют акции британской Pennon Group, которые прибавляют в цене 7,45%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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