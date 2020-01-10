Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 18:14

Лондон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили торги в пятницу снижением на фоне новостей о введении США новых санкций в отношении Ирана.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,12% и составил 419,14 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,14%, германский DAX - 0,09%, французский CAC 40 и испанский IBEX 35 - также по 0,09%. В то же время итальянский FTSE MIB подрос на 0,02%.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в пятницу, что Штаты расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали.

"Первым делом президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

В пресс-релизе Минфина США также говорится, что под санкциями за ракетный обстрел Ираном американских баз в Ираке оказались секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц.

Опубликованные в пятницу статданные указали на превзошедший ожидания рост промышленного производства во Франции в ноябре. Объем промпроизводства увеличился на 0,3% в месячном выражении. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%.

Бумаги Aston Martin подскочили на 15,3% на сообщении Financial Times о том, что китайская Geely Automobile Holding ведет переговоры с инвесторами и руководством производителя спортивных автомобилей о возможности предоставления денежных средств.

Акции Ryanair подорожали на 5,7%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер улучшил прогноз прибыли на 2020 финансовый год благодаря превысившим ожидания объемам бронирований в период рождественских и новогодних праздников.

Цена бумаг Joules упала на 21,2%, поскольку ритейлер одежды и обуви предупредил, что его годовая прибыль будет "значительно" ниже ожиданий.

Котировки акций Superdry снизились на 6,7%, поскольку ритейлер одежды ожидает, что его годовая прибыль будет ниже прогнозов в связи с разочаровывающими показателями в праздничный сезон.

Бумаги британского ритейлера B&M подешевели на 6,1%, поскольку компания отчиталась о более медленном, чем ожидалось, росте продаж в праздничный период.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ко ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!