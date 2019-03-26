Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 14:57

Нью-Йорк. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют уверенный подъем во вторник благодаря потоку позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.

Оказавшиеся хуже прогнозов данные о рынке жилья США не затормозили рост сколь бы то ни было заметным образом.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2019 года, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Темпы сокращения в феврале были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале на 1,6%.

Участники рынка ожидают возобновления торговых переговоров США и Китая с 28 марта, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Доходность 10-летних US Treasuries повышается впервые за пять сессий, в ходе торгов она увеличилась до 2,440% с 2,418% на закрытие рынка в Нью-Йорке в понедельник. Показатели волатильности рынка гособлигаций США резко выросли в последние сессии.

Курс акций Apple поднялся на 1,1%. Аналитики оценивают потенциальное влияние новых сервисов Apple, объявленных в понедельник, на ее выручку. UBS во вторник повысил оценку стоимости акций Apple со $185 до $215.

Стоимость акций Goldman Sachs увеличилась на 1,5% благодаря совместному с Apple выпуску новой кредитной карты.

Цена бумаг Bed Bath and Beyond, управляющей магазинами товаров для дома, взлетела на 28,5%. По данным The Wall Street Journal, три миноритария-активиста собираются инициировать процедуру полной смены совета директоров Bed, Bath and Beyond.

Рыночная стоимость производителя специй и приправ McCormick & Co. Inc. поднялась на 1,9%. Чистая прибыль компании за IV финквартал сократилась почти втрое, но скорректированный показатель был выше ожиданий рынка. Вместе с тем выручка повысилась на 1,4% и немного не дотянула до консенсус-прогноза.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых компаний повышаются вслед за ценами на нефть: Exxon прибавила 1,2%, Chevron - 1,5%.

Капитализация McDonald's Corp. повысилась на 1,4% после того, как стало известно, что компания готовит самую большую сделку за 20 лет: приобретение Dynamic Yield для персонализации меню и развития других интернет-сервисов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск 26 марта поднялся на 231,08 пункта (0,91%) и составил 25747,91 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 25,50 пункта (0,91%) - до 2823,86 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 73,07 пункта (0,96%), до 7710,61 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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