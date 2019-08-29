Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 16:05

Нью-Йорк. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале сессии в четверг на новых заявлениях представителей Китая, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Как заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн, Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Котировки акций Intel и Caterpillar на этой новости подскочили на 2,4%. Обе компании получают значительную долю выручки в Китае и больше других страдают от американо-китайского торгового конфликта.

Также участники рынка оценивают статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП во втором квартале до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,1%. Это совпало с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тыс., что примерно соответствует ожиданиям аналитиков (214 тыс.) и является низким значением, свидетельствующим об укреплении рынка труда в стране.

Акции Best Buy дешевеют на 8,4%. Крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке в прошлом квартале.

Цена бумаг продуктовых ритейлеров Dollar Tree и Dollar General увеличивается на 2,1% и 9,5% соответственно на фоне сильной квартальной отчетности.

Капитализация ИТ-компании Tech Data Corp. подскочила на 16% благодаря тому, что ее прибыль и выручка в третьем финквартале оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск 29 августа увеличился на 295,58 пункта (1,14%) и составил 26331,68 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 35,09 пункта (1,22%) - до 2923,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 120,69 пункта (1,54%) и составил 7977,57 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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