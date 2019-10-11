Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 16:29

Нью-Йорк. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу на фоне надежд инвесторов на прогресс в урегулировании торгового конфликта США и Китая.

Оптимизм участников рынка поддержали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, встреча Трампа с Лю Хэ состоится в 14:45 (21:45 по МСК). Она будет закрыта для прессы. Следующее мероприятие президента запланировано через полтора часа.

Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал, потому что ранее СМИ писали, что такая встреча, которая станет первой на столь высоком уровне с июля, произойдет только в случае, если стартовавшие накануне торговые переговоры будут успешными.

"Весь этот оптимизм вокруг первого дня переговоров, по-видимому, возродил надежды на то, что эта неделя завершится промежуточным торговым соглашением между двумя крупнейшими экономиками мира, что также снимет с повести дня дополнительные пошлины", - отмечает аналитик JFD Group Чараламбос Писсурос.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в сентябре повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,2% в августе, сообщило министерство труда. Без учета топлива показатель уменьшился на 0,1%, в то время как в августе он не изменился.

Акции производителя крепежного оборудования Fastenal Inc. подскочили на 16%, так как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале.

Цена бумаг American Airlines растет на 1,9%, после того как крупнейшая авиакомпания США объявила о ряде кадровых перестановок в руководстве, которые, по словам ее президента Роберта Айсома, позволят оптимизировать операции и увеличить доходы.

Бумаги Walmart Inс. прибавляют 0,2%. Как стало известно в пятницу, главный исполнительный директор американского подразделения ритейлера уходит в отставку, его сменит глава сети складов Sam's Club Джон Фернер.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК 11 октября вырос на 359,53 пункта (1,36%) и составил 26856,20 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 39,94 пункта (1,36%) - до 2978,07 пункта.

Nasdaq Composite набрал 122,62 пункта (1,54%) и составил 8073,40 пункта.

ва вч *

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