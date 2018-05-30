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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:07 30.05.2018 - 16:07

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок открылся в среду активным ростом, несмотря на сравнительно слабые макроэкономические статданные о США.

Опасения, связанные с политическим кризисом в Италии и Испании, постепенно ослабевают, однако эта тема остается в центре внимания инвесторов.

Оценка роста ВВП США в I квартале была понижена с 2,3% в пересчете на годовые темпы до 2,2%, хотя аналитики в среднем ожидали подтверждения предварительных данных. В октябре-декабре 2017 года американская экономика прибавила 2,9%.

Число рабочих мест в США увеличилось в мае на 178 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 190 тыс. Рост за апрель пересмотрен с 204 тыс. до 163 тыс.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных FactSet, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Дефицит баланса США по торговле товарами снизился в апреле больше ожиданий - на 0,6%, до минимальных за семь месяцев $68,2 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение отрицательного сальдо до $71 млрд.

Котировки акций Salesforce.com Inc. подскочили на 4,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке благодаря позитивной квартальной отчетности. Годовой прогноз компании, разрабатывающей программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, также был лучше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость модного дома Michael Kors Holdings Ltd. упала на 4,2% в ожидании основной сессии. Компания вернулась к прибыли в январе-марте, причем финансовые показатели превысили ожидания. Вместе с тем инвесторов обеспокоили прогнозы на текущий фингод и заявления руководства Michael Kors о том, что она открыта для сделок M&A.

Курс акций производителя компьютеров и принтеров HP Inc. поднялся на 4,1%, так как его квартальная выручка была выше консенсус-прогноза. Кроме того, HP повысил прогноз на год.

Цена бумаг разработчика мобильных игр Zynga Inc. увеличилась на 2,5%, поскольку компания обновила прогнозы финпоказателей после закрытия сделки по покупке Gram Games за $250 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск в среду поднялся на 143,99 пункта (0,59%) и составил 24505,44 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 16,04 пункта (0,60%) - до 2705,90 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 34,85 пункта (0,47%) и составил 7431,44 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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