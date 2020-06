Нью-Йорк. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

В понедельник рынок акций США умеренно вырос, отыграв снижение при открытии торгов. Индикатор Dow Jones поднялся на 0,36%, S&P 500 прибавил 0,38%, Nasdaq - 0,66%.

Президент страны Дональд Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал Трамп в понедельник в ходе обращения к нации.

Однако внимание инвесторов в основном приковано к усилиям компаний по возобновлению деятельности после локдаунов, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, если беспорядки в США продолжатся, "инвесторы могут столкнуться с новым типом локдаунов, установленных Национальной гвардией".

Тем временем Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

Акции производителей оружия растут на фоне протестов в США, пишет The Wall Street Journal. Бумаги Smith & Wesson Brands Inc. дорожают на 9,1%, Sturm Ruger & Co. - на 4,8%.

Котировки системы денежных переводов MoneyGram International Inc. подскочили на 38,5% на сообщении Bloomberg о возможной покупке компании другим представителем отрасли - Western Union Co. (SPB: WU)

Стоимость Pfizer Inc. (SPB: PFE) уменьшается на 0,5%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что инвестирует $500 млн в малые и средние биотехнологические компании для стимулирования наиболее перспективных клинических исследований.

Цена акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) снижается на 1,1%. Сеть кофеен сокращает рабочие часы персонала в связи с ограниченной работой своих заведений в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:39 МСК повысился на 75,44 пункта (0,3%) - до 25550,46 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 3,64 пункта (0,12%) и составил 3059,85 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 10,12 пункта (0,11%) - до 9541,92 пункта.

