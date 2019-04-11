Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 8:01

Нью-Йорк. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США выросли в среду после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившего "голубиный" настрой американского ЦБ.

Руководители Федрезерва на минувшем заседании отмечали "существенную неопределенность" в отношении перспектив экономики США и глобальной экономики, а также сдержанность инфляционного давления в качестве факторов, делающих "целесообразным" терпеливый подход в плане принятия дальнейших решений о корректировке базовой процентной ставки в будущем.

"Большинство участников заседания ожидали, что изменение экономического прогноза, а также рисков для экономики, вероятно, потребует сохранения базовой ставки неизменной до конца текущего года", - свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта.

Представители FOMC подчеркивали, что их решения относительно уровня ставки на ближайших заседаниях будут зависеть от оценок ситуации в экономике, а также изменения характера рисков.

"Несколько участников заявили, что их мнение относительно целесообразного уровня ставки может измениться в ту или иную сторону на основе поступающих статданных и других событий", - говорится в протоколе. При этом в числе руководителей Федрезерва остаются и те, кто не исключает возможности подъема ставки в текущем году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте 2019 года повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0,2% в феврале, показали данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка.

Мартовский рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,9%, ускорившись по сравнению с 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции в годовом выражении до 1,8%.

Акции американского сервиса такси Lyft подешевели на 11% по итогам торгов. В среду ряд западных СМИ написал, что его конкурент - Uber Technologies Inc. - планирует разместить акции на сумму порядка $10 млрд. Официальные данные о регистрации IPO Uber, как ожидается, будут опубликованы в четверг.

Бумаги Apple прибавили 0,6%, несмотря на ухудшение оценки акций до "продавать" с "держать" аналитиками HSBC.

Капитализация Levi Strauss & Co. подскочила на 4%. Американский производитель джинсовой одежды, вернувшийся на открытый рынок в марте впервые с 1985 года, завершил первый финквартал с чистой прибылью, а темпы роста его выручки оказались на уровне самых высоких прогнозов.

Бумаги авиакомпании JetBlue Airways Corp. выросли в цене 3,6% на информации о том, что ее пассажиропоток в марте вырос почти на 8%.

Стоимость акций Delta Air Lines, квартальные прибыль и выручка которой превзошли прогнозы Уолл-стрит, выросла на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду увеличился на 6,58 пункта (0,03%) и составил 26157,16 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 10,01 пункта (0,35%) - до 2888,21 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 54,97 пункта (0,69%) и составил 7964,24 пункта.

пк ак ав*

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