Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 7:37

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник после падения накануне, инвесторы следили за развитием ситуации вокруг Huawei.

Как сообщалось, министерство торговли США объявило о намерении предоставить китайскому производителю электроники Huawei Technologies временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

Ранее Вашингтон принял решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий, указав на угрозу национальной безопасности.

На фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с ранее прогнозировавшихся 3,3%. Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,8% против прежде предполагавшихся 2,6%.

Акции производителей полупроводников несколько отыграли падение понедельника. Цена бумаг Intel выросла на 2,1%, Qualcomm - на 1,5%, Broadcom - на 1%.

Стоимость ценных бумаг Home Depot Inc. увеличилась на 0,3%, хотя рост сопоставимых продаж крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома не оправдал ожиданий рынка в первом финансовом квартале.

Рыночная стоимость Tesla Inc. уменьшилась на 0,2% после того, как аналитики Robert W. Baird снизили прогнозы по котировкам акций производителя электромобилей на 15%.

Котировки бумаг продуктового ритейлера Kohl's рухнули на 12% из-за слабой квартальной отчетности. Прибыль и сопоставимые продажи компании в первом финквартале оказались хуже прогнозов рынка, из-за чего она ухудшила прогноз прибыли на текущий год.

Цена бумаг ритейлера одежды TJX Cos. выросла на 0,6%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в прошлом квартале и повысила годовой прогноз.

Чистая прибыль TJX в январе-марте увеличилась до 57 центов на акцию с 56 центов на бумагу за аналогичный период прошлого года, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 55 центов. Также компания увеличила выручку до $9,29 млрд с $8,69 млрд при ожидавшемся росте до $9,22 млрд.

Компания повысила прогноз роста прибыли в расчете на акцию на год в целом до 5-7% с ожидавшихся ранее 4-7%.

Акции сети универмагов Stein Mart взлетели в цене на 17% после того, как компания объявила об установке ячеек для доставки товаров с Amazon в 200 своих магазинах в 28 штатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 мая увеличился на 197,43 пункта (0,77%) и составил 25877,33 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 24,13 пункта (0,85%) - до 2864,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 85,35 пункта (1,08%) и составил 7785,72 пункта.

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