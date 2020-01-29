Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 6:37

Нью-Йорк. 29 января. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций вырос во вторник на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в КНР и за ее пределами, которые днем ранее спровоцировали максимальное с октября падение индексов Dow Jones и S&P 500.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

"Распространение коронавируса стало неожиданным фактором риска, который будет оказывать давление на рынки, если ситуация продолжит ухудшаться, - отмечает аналитик JPMorgan Chase Джойс Чанг. - Все сравнивают ситуацию с 2003 годом, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS), однако мы видим ряд важных отличий".

"Во-первых, китайские власти в этот раз приняли серьезные меры гораздо быстрее, чем в случае с SARS. Во-вторых, темпы роста смертности меньше, чем в случае с SARS, и подавляющее большинство случаев летального исхода фиксируется среди пожилых людей", - цитирует аналитика MarketWatch.

Глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались. Так, США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и заявили о намерении эвакуировать граждан из Уханя; сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры, сообщили о приостановке работу своих точек в китайских городах, и многие крупные корпорации приняли меры для защиты персонала в Азии.

В центре внимания трейдеров - квартальные результаты американских компаний, притом что сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

Акции 3M Co. подешевели на 5,7% по итогам торгов во вторник. Компания, выпускающая широкий круг товаров для различных отраслей, снизила чистую прибыль на 28% в четвертом квартале 2019 года, а также объявила о сокращении штата в рамках реструктуризации.

Среди других компаний, опубликовавших квартальную отчетность 28 января, - United Technologies (+1,2%), Pfizer (-5%) и Xerox (+5%).

Стоимость бумаг Harley-Davidson опустилась на 3%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сократил прибыль и выручку в четвертом квартале, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Продажи мотоциклов Harley-Davidson в США снизились по итогам 12-го квартала подряд - на 3,1%.

Бумаги Arconic, производителя алюминиевой продукции, подорожали на 2,6%. Компания сообщила, что ее потери в результате приостановки производства самолетов Boeing 737 MAX составят порядка $400 млн, и она рассматривает возможность сокращения рабочих мест в этом году. В то же время квартальная прибыль Arconic подскочила на 42%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 187,05 пункта (0,66%) и составил 28722,85 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 32,61 пункта (1,02%) - до 3276,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 130,37 пункта (1,43%) и составил 9269,68 пункта.

Пк аш де

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