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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 7:51 19.09.2018 - 07:51

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли во вторник, трейдеры проигнорировали эскалацию напряженности в торговой сфере, пишет MarketWatch.

Администрация президента США Дональда Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.

Д.Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

"Хотя заявление США о новых пошлинах было ожидаемым, оно разочаровало инвесторов, которые надеялись на некоторое потепление отношений Вашингтона и Пекина", - отмечает главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

"По моему мнению, Трамп пытается подтолкнуть партнеров к переговорам, чтобы пересмотреть условия торговых соглашений, которые долгое время благоприятствовали другим странам, а не Штатам. Его методы, может быть, не совсем традиционны, однако экономика США является сильной, а корпоративные прибыли и уровни доверия - как потребительского, так и делового - высокими", - цитирует MarketWatch главного инвестиционного стратега Slate Stone Wealth Роберта Павлика.

Акции Oracle Corp. потеряли 0,3% по итогам торгов во вторник. Прибыль одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в первом финансовом квартале превзошла ожидания, однако выручка компании не оправдала прогнозов.

Oracle в июне-августе получила выручку в размере $9,19 млрд, тогда как консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal экспертов предусматривал этот показатель на уровне $9,24 млрд. Выручка в сфере облачных услуг и лицензионной поддержки, одного из ключевых подразделений Oracle, не оправдала ожиданий.

Стоимость бумаг Tesla упала на 3,4%. Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций Visa Inc. и MasterCard Inc. прибавили соответственно 1% и 1,7%. Visa, MasterCard и ряд американских фининститутов заплатят в общей сложности около $6,2 млрд для урегулирования самого крупного классового иска в антимонопольном разбирательстве. Соглашение касается давнего дела, в рамках которого ритейлеры обвиняли платежные системы, а также банки, выпускающие пластиковые карты, в завышении размера взымаемых с них комиссий.

Капитализация американского дистрибьютора химикатов Univar увеличилась на 2,2%. Накануне компания сообщила, что планирует приобрести конкурирующую Nexeo Solutions Inc. за $2 млрд денежными средствами и акциями. Nexeo Solutions принадлежит компании министра торговли США Уилбура Росса WL Ross Holdings с 2016 года, когда она была приобретена за $1,6 млрд. Акции Nexeo Solutions взлетели почти на 15%.

Стоимость акций General Mills Inc. упала на 7,6% после публикации квартальной отчетности производителем продуктов питания. Прибыль компании в первом финквартале превзошла ожидания рынка, однако выручка оказалась хуже прогнозов.

Квартальный отчет AutoZone Inc., продающей автокомпоненты, также разочаровала трейдеров. Акции компании потеряли в цене около 2%.

Бумаги Viking Therapeutics Inc. взлетели в цене на 87% после того, как фармкомпания объявила о положительных результатах испытаний одного из своих препаратов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 184,84 пункта (0,71%) и составил 26246,96 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 15,51 пункта (0,54%) - до 2904,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 60,32 пункта (0,76%) и составил 7956,11 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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