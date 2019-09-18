Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 8:15

Нью-Йорк. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне волатильной нефти, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила во вторник ФРС. Это максимальное повышение за последний год. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,1%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Уолл-стрит попыталась выкинуть из головы "нефтяной шок", который подорвал доверие инвесторов за несколько дней до принятия решения Федрезерва, который также должен учитывать влияние со стороны торговой войны США-Китай, отмечают аналитики.

Стоимость Corning Inc. рухнула во вторник на 6,1%. Производитель специального стекла и оптоволокна ухудшил прогноз продаж, ссылаясь на слабый спрос.

Кроме того, существенно подешевели акции нефтяных компаний, в частности Devon Energy (-5,1%) и Marathon Oil (-7,8%). Цена нефти марки WTI рухнула за день на 5,7% на заявлениях представителей Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Поставщик технологий для полупроводниковой отрасли KLA Corp. повысил размер квартальных дивидендных выплат на 13% - до $0,85 на акцию, а также утвердил программу выкупа акций компании объемом до $1 млрд в дополнение к действующей в настоящее время. Котировки акций KLA, достигшие рекорда в понедельник, продолжили рост и прибавили за минувшие торги 0,9%.

Лидерами роста среди компаний, бумаги которых входят в расчет Dow Jones, стали Boeing (+1,4%), American Express, McDonald's и Procter & Gamble (+1,2%).

Наиболее сильно подешевели акции химической компании Dow Inc. (-2,1%).

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 33,98 пункта (0,13%) - до 27110,8 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился за день на 7,74 пункта (0,26%), составив 3005,7 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 32,47 пункта (0,4%) - до 8186,02 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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