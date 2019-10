Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, восстановившись после снижения в предыдущие два дня, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные усиливают ожидания рынков относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, став еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

Цена акций производителя электромобилей Tesla Inc. упала на 4,1% на новости, что в третьем квартале компания продала 97 тыс. автомобилей, включая 79,6 тыс. седанов модели Model 3. Эксперты ожидали продаж в районе 99 тыс.

Котировки бумаг PepsiCo выросли почти на 3%. Ранее один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков отчитался о сокращении прибыли во втором финквартале и об увеличении выручки, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Constellation Brands подешевели на 6,1%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистый убыток по итогам второго квартала 2020 финансового года из-за обесценивания доли в канадском производителе марихуаны Canopy Growth - за минувший квартал стоимость этих активов сократилась на $484 млн.

Капитализация ритейлера товаров для дома Bed Bath and Beyond Inc. повысилась на 2,7%, несмотря на слабую квартальную отчетность.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 122,42 пункта (0,47%) и составил 26201,04 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 23,02 пункта (0,8%) - до 2910,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,02 пункта (1,12%) и составил 7872,26 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!