Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 6:28

Нью-Йорк. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник благодаря ралли акций высокотехнологичных компаний.

Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости.

Как стало известно в понедельник, розничные продажи в США в январе увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они упали на 1,6%, максимальными темпами с 2009 года. Эксперты ожидали сохранения продаж на уровне декабря.

Тем временем в прошлую пятницу сообщалось, что подъем числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев - всего 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс. При этом уровень безработицы в феврале уменьшился до 3,8% по сравнению с 4,0% месяцем ранее, что совпало с прогнозами экспертов.

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в январе, взлетело относительно предыдущего месяца на 18,6% и составило 1,23 млн в пересчете на годовые темпы. В декабре показатель рухнул на 14%.

Также участники рынка следили за новостями о торговых переговорах США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе. Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: по данным Fox Business, визит в Мар-а-Лаго (курорт Д.Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

Акции Boeing Corp. упали в цене на 5,3%, рекордными темпами за пять месяцев. В ходе сессии падение достигало 13%. Управление гражданской авиации КНР приостановило эксплуатацию авиакомпаниями страны самолетов Boeing-737 MАХ 8 после аварии в Эфиопии. Полеты самолетов этой модели также приостановлены в Индонезии.

Как сообщалось, в воскресенье Boeing-737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек.

Самолеты Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких лайнеров.

Цена бумаг авиакомпаний United Continental и Southwest Airlines снизилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

Капитализация компании Nvidia Corp. выросла на 7% на новости о том, что она покупает американо-израильскую Mellanox Technologies Ltd., производителя оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей, за $6,9 млрд.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, и, как ожидается, будет закрыта до конца 2019 года. В случае успешного завершения она станет рекордной в истории Nvidia.

Бумаги золотодобывающей компании Barrick Gold подорожали на 1,9%. Barrick и ее основной конкурент Newmont Mining договорились о создании совместного предприятия в Неваде. Ожидается, что в первые 5 лет СП будет приносить по $500 млн синергии, а за 20 лет синергия достигнет $5 млрд.

Котировки акций Apple Inc. выросли на 3,5% после того, как аналитики Bank of America улучшили рекомендации для них до "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average 11 марта вырос на 200,64 пункта (0,79%) и составил 2650,88 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 40,23 пункта (1,47%) - до 2783,3 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 149,92 пункта (2,02%) и составил 7558,06 пункта.

йй вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!