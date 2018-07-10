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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 7:14 10.07.2018 - 07:14

Нью-Йорк. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник по мере того, как опасения по поводу мировой торговли отходят на второй план. При этом индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,3%, максимальными темпами за месяц.

США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, как и индексы Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.

Рынок продолжал оценивать сильные статданные по рынку труда США за прошлый квартал и новости компаний.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс.

Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Кроме того, в понедельник Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что совокупный объем выданных в стране потребительских кредитов в мае увеличился на $24,6 млрд, до $3,9 трлн. Изменение показателя стало максимальным с ноября прошлого года.

"С учетом риторики последних недель все указывает на то, что вероятность торговой войны увеличилась. Тем не менее, в краткосрочной перспективе вероятность невелика, - говорит старший глобальный стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. - В то же время статданные из США внушают оптимизм, и Уолл-стрит готовится к хорошему сезону отчетности".

Котировки акций крупнейших банков США поднялись в понедельник: капитализация JPMorgan Chase повысилась на 3,1%, Bank of America - на 3,6%, Citi - на 2,7%, Goldman Sachs - на 2,8%.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. подорожали на 3,1% на новости, что компания резко повысила цены на свои машины в Китае после введения ответных пошлин на импорт товаров из США. По данным сайта Electrek, стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-37,6 тыс. в зависимости от комплектации.

Цена бумаг энергетической компании Anadarko Petroleum повысилась на 2,1%. Компания увеличила программу выкупа акций на $1 млрд, до $4 млрдю.

Капитализация FireEye Inc. увеличилась на 3,1% после того, как аналитик Piper Jaffray Эндрю Новински улучшил рекомендации по акциям разработчика программного обеспечения до "выше уровня рынка" и повысил прогноз их стоимости.

Рыночная стоимость Twitter упала на 5,4% на сообщении Washington Post о том, что сеть микроблогов ежедневно блокирует около 1 млн поддельных страниц пользователей.

Бумаги Groupon подскочили в цене на 11% на слухах, что компания может быть выставлена на продажу. Потенциальным претендентом на нее может стать Alibaba Holdings.

Индекс Dow Jones Industrial Average 9 июля повысился на 320,11 пункта (1,31%) и составил 24776 59нкт.

Standard & Poor's 500 увеличился на 24,35 пункта (0,88%) - до 2784,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 67,81 пункта (0,88%) и составил 7756,2 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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