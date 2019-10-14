Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 8:19

Нью-Йорк. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом на сообщениях о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР за несколько минут до закрытия рынка. Однако еще до этого в СМИ начали появляться сообщения о достижении сторонами частичных договоренностей, позволяющих заключить "перемирие" в торговой войне.

Трамп сообщил, что соглашение, являющееся первым этапом урегулирования торгового спора с КНР, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-$50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

"Китай и США смогли заключить частичную сделку, что дает надежды на длительное торговое перемирие", - отмечает старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Позитивные новости с торгового фронта подтолкнули фондовый рынок США вверх и оказали давление на активы "тихой гавани". Рынок акций может возобновить подъем, если в ближайшие недели мы увидим отказ сторон от всех планируемых повышений пошлин", - цитирует эксперта MarketWatch.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказала информация о том, что Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц.

Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", сообщила ФРС. "Помимо этого, Федрезерв будет проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО, по крайней мере, до конца января следующего года, чтобы обеспечить достаточный уровень резервов Центробанка", - отмечается в сообщении.

Решение о выкупе векселей и проведении регулярных операций РЕПО принято для смягчения риска усиления давления на денежные рынки, которое может негативно повлиять на осуществление денежно-кредитной политики.

ФРС подчеркнула, что планируемые меры - чисто технические и не являются изменением монетарной политики.

Акции Apple Inc. в пятницу подскочили на 2,7% - до нового рекорда ($236,21) вслед за повышением прогнозной цены бумаг до $265 с $245 аналитиками Wedbush.

Стоимость бумаг Voxx International Corp. опустилась на 0,9%, несмотря на то, что производитель потребительской электроники сообщил о снижении операционного убытка в первом финансовом полугодии.

Цена акций владельца сети ресторанов Wendy's подскочила почти на 4% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам компании в третьем квартале, а также повышению ею дивидендов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 11 октября вырос на 319,92 пункта (1,21%) и составил 26816,59 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 32,14 пункта (1,09%) - до 2970,27 пункта.

Nasdaq Composite набрал 106,26 пункта (1,34%) и составил 8057,04 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 0,9%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ак ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!