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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 7:26 09.07.2018 - 07:26

Нью-Йорк. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США выросли в пятницу: позитивные данные по американскому рынку труда поддержали мнение о том, что базовые экономические факторы остаются сильными, несмотря на опасения торговой войны, пишет MarketWatch.

Все три основных фондовых индикатора выросли и по итогам недели: Dow Jones прибавил 0,8%, S&P 500 - 1,5%, Nasdaq Composite - 2,4%.

Число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс. Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Отчет Минторга США, также обнародованный в пятницу, указал на сокращение дефицита баланса внешней торговли страны в мае до минимального уровня за 19 месяцев.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в позапрошлом месяце уменьшилось на 6,6% - до $43,1 млрд, что является самым низким уровнем с октября 2016 года.

"Отчет по рынку труда за июнь был безупречным, и это не только более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест,- отмечает Фил Орландо, отвечающий за стратегию на фондовых рынках в Federated Investors. - Безработица повысилась в связи с увеличением доли участия в рабочей силе, в то время как инфляция зарплат несколько замедлилась. Таким образом, мы видим продолжающийся подъем рынка труда без усиления инфляции. Это исключительно благоприятное развитие ситуации для фондового рынка".

Эксперт отметил, что неопределенность ситуации в сфере мировой торговли способствует сохранению высокой волатильности на рынке акций.

"Рынок, конечно же, должен нервничать из-за того, что происходит, однако фундаментальные для американских акций факторы остаются сильными, и это должно поддержать ралли", - говорит Ф.Орландо.

Давление на американский рынок акций оказывают сохраняющиеся опасения разгорания торговой войны между США и Китаем.

США с 6 июля ввели дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.

Акции Biogen Inc. взлетели в цене почти на 20% в пятницу благодаря позитивным результатам испытания препарата, используемого в лечении болезни Альцегеймера.

Стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co. увеличилась на 0,3%. Американский банк опроверг информацию немецких СМИ о том, что он проявляет интерес к покупке пакета акций Deutsche Bank AG.

Ранее немецкое деловое издание Wirtschaftswoche (WiWo) сообщило со ссылкой на инвестбанкиров во Франкфурте, что JPMorgan Chase и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) проявляют интерес к покупке пакетов акций Deutsche Bank.

Цена акций Qualcomm Inc. выросла на 0,8%. Американский производитель полупроводников сообщил о продлении срока действия предложения о покупке нидерландского конкурента NXP Semiconductor уже в 28-й раз за последние 1,5 года, - до 13 июля.

Стоимость бумаг Alibaba Group Holding подскочила на 2,8% благодаря подтверждению оптимистичных прогнозов для цены акций компании аналитиками Susquehanna Financial.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 99,74 пункта (0,41%) и составил 24456,48 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 23,21 пункта (0,85%) - до 2759,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 101,96 пункта (1,34%) и составил 7688,39 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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