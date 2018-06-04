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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 7:55 04.06.2018 - 07:55

Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок вырос в пятницу после публикации сильных данных по рынку труда.

По итогам недели Dow Jones потерял 0,5%, в том время как S&P 500 и Nasdaq прибавили соответственно 0,5% и 1,6%.

Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.

Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

"Рынок хотел сильных данных по рынку труда, и майский отчет был именно таким. Экономика США продолжает создавать новые рабочие места, при этом, темпы роста зарплат, а также инфляция, не являются чрезмерно сильными", - цитирует MarketWatch аналитика U.S. Bank Wealth Management Лиза Эриксон.

"Данные по рынку труда говорят в пользу плана Федрезерва, предусматривающего подъем ставки еще два раза в этом году - в июне и сентябре, - говорит старший инвестиционный стратег Russel Investments Вутер Штукренблум. - Шансы на третье повышение ставки - в декабре - составляют 50/50".

Согласно данным CME, вероятность увеличения ставки американским Центробанком в июне оценивается рынком в 91%.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла в пятницу на 7 базисных пунктов - до 2,895% благодаря хорошим данным о занятости.

Это поддержало акции финансовых компаний: стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co. увеличилась на 1,3%, Bank of America - на 1,2%, Goldman Sachs - на 1,1%.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказало некоторое ослабление опасений, связанных с политическим кризисом в Италии. Популистские партии "Лига" и "Пять звезд" в четверг вечером сформировали коалиционное правительство, которое возглавит экономист и юрист Джузеппе Конте.

До некоторой степени участников рынка продолжают тревожить сигналы об ухудшении торговых отношений США с рядом стран. С 1 июня в силу вступили пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и других государств, которым в марте была дана отсрочка.

В ответ Канада обещала ввести собственные пошлины на широкий спектр американских товаров, включая сталь, алюминий, сельхозпродукцию и продукты питания. Евросоюз уже какое-то время планирует аналогичные меры в отношении товаров стоимостью около $7,5 млрд в год; как ожидается, они будут введены в действие с 20 июня.

Котировки акций производителя спортивной одежды Lululemon Atletica подскочили на 17% по итогам торгов в Нью-Йорке. Квартальная прибыль и прогнозы компании были лучше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения для бизнеса Zuora Inc. увеличилась на 19%, также благодаря позитивной квартальной отчетности.

Бумаги Ford Motor подорожали на 1,4% после того, как автопроизводитель объявил о повышении продаж автомобилей в мае на 0,7%.

Курс акций ритейлера Costco Wholesale Corp. опустился на 0,7%, поскольку его выручка не дотянула до консенсус-прогноза. Кроме того, Costco объявил о повышении минимальной почасовой оплаты труда для 130 тыс. сотрудников в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 219,37 пункта (0,9%) и составил 24635,21 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 29,35 пункта (1,08%) - до 2734,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 112,21 пункта (1,51%) и составил 7554,33

пункта.

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