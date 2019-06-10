Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 8:00

Нью-Йорк. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

За неделю Dow Jones прибавил 4,7%, S&P 500 - 4,4%, Nasdaq - 3,9%. Для Dow Jones и S&P 500 прошедшая неделя стала наилучшей с конца ноября, для Nasdaq - с конца декабря прошлого года, свидетельствуют данные FactSet.

Согласно данным Минтруда США, обнародованным в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

Столь слабые статданные могут стать поводом для снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), отмечают участники рынка.

"Это тот отчет по рынку труда, который должен очень нравиться "голубям" в ФРС, потому что он говорит в пользу снижения ставки, даже не принимая во внимание возможных последствий торговых споров для экономики США", - говорит вице-президент E-Trade Майкл Лёвенгарт.

В пятницу трейдеры продолжали следить за торговыми переговорами США и Мексики, оценивая слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Уже после закрытия рынка Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

Акции крупнейшей сети книжных магазинов в США Barnes & Noble подскочили в цене на 11,1% на новости, что британский хедж-фонд Elliott Advisors (UK) договорился о приобретении компании примерно за $683 млн, включая долг.

Стоимость бумаг сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications выросла на 18,4% благодаря более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности.

Капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat взлетела на 39,4%. Компания сообщила о росте чистого убытка в первом квартале 2019 финансового года, в то время как ее выручка взлетела на 215%, превысив прогнозы аналитиков.

Акции FedEx подорожали на 0,8%. Американская служба доставки FedEx Corp. приняла решение не продлевать контракт на предоставление услуг экспресс-доставки онлайн-ритейлеру Amazon.com Inc. в США.

Бумаги Amazon в пятницу подорожали на 2,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 7 июня увеличился на 263,28 пункта (1,02%) и составил 25983,94 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 29,85 пункта (1,05%) - до 2873,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 126,55 пункта (1,66%) и составил 7742,10 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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