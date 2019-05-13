Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 7:58

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу, несмотря на обострение торгового спора между США и Китаем.

Как сообщалось, 10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Также президент США Дональд Трамп объявил, что уже стартовал процесс введения 25%-ных пошлин для оставшихся товаров китайского экспорта объемом $325 млрд.

В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

Штаты получат более $100 млрд в результате повышения пошлин, и часть этих средств будет направлена на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, причем закупки этой продукции превысят объемы, приобретавшиеся Китаем, заявил Д.Трамп. В дальнейшем, по его словам, США будут направлять эту сельхозпродукцию в бедные страны в форме гуманитарной помощи.

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило в пятницу, что решение об очередном повышении Штатами пошлин на товары китайского экспорта не меняет прогнозы ни для мировой экономики, ни для ВВП Китая, поскольку было заложено в базовый экономический сценарий.

Тем не менее, это решение говорит о существенной эскалации торгового спора США и Китая, а также создает риск долгосрочной торговой войны, что может иметь негативные последствия для других стран мира, отмечают в Fitch.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле повысились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,4% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост показателя в апреле на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Апрельский подъем потребительских цен относительно того же месяца прошлого года составил максимальные с прошлого ноября 2%, ускорившись по сравнению с 1,9% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции в годовом выражении до 2,1%.

Акции Symantec потеряли в цене 12,5% в пятницу. Гендиректор компании Грег Кларк внезапно объявил об отставке одновременно с публикацией квартальной отчетности компании. Symantec объявила о назначении нового финдиректора и дала прогноз выручки на текущий фингод, оказавшийся слабее ожиданий Уолл-стрит.

Стоимость бумаг Viacom Inc., квартальная отчетность которой оказалась лучше прогнозов, поднялась на 2,6%.

Цена акций Uber Technologies в первый день торгов после IPO упала на 7,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 114,02 пункта (0,44%) и составил 25942,37 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,68 пункта (0,37%) - до 2881,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,35 пункта (0,08%) и составил 7916,94 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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