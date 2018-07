Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Нью-Йорк. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в пятницу на фоне результатов стресс-тестов крупнейших банков Уолл-стрит и отчетности Nike.

При этом данная сессия стала последней в июне, втором квартале и первом полугодии 2018 года. Основные индексы завершили месяц в плюсе: Standard & Poor's повысился на 0,5% по итогам июня, Nasdaq Composite - на 0,9%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,6%. По итогам квартала все три индекса выросли, с начала года увеличились S&P 500 и Nasdaq Composite (на 1,7% и 8,8% соответственно), а Dow Jones понизился на 1,8%.

Как стало известно в пятницу, 34 банка из 35, участвовавших в стресс-тестах Федеральной резервной системы (ФРС), успешно их выполнили. Провалила тестирование только американская "дочка" Deutsche Bank.

Большинство банков смогут повысить выплаты акционерам, однако двое из топ-6, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, должны заморозить дивиденды и выкуп акций на текущем уровне. Остальные четыре банка из первой шестерки Уолл-стрит - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. - полностью справились с проверкой.

В целом 22 крупнейших американских банка смогут выплатить акционерам $168 млрд в течение ближайшего года, что более чем на 20% превышает прошлогодний уровень, пишет Financial Times.

Акции Goldman Sachs подешевели на 1,3%, Morgan Stanley - на 0,7%. Цена бумаг JPMorgan увеличилась на 0,2%, Citi - на 0,1%, BofA - на 0,1%, Wells Fargo - на 4,4%.

Тем временем Минторг США сообщил, что расходы американцев в мае увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы выросли на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали повышения как расходов, так и доходов на 0,4%.

Дополнительным позитивным фактором для фондовых рынков мира стали сообщения СМИ о том, что Пекин ослабил ограничения на иностранные инвестиции в сельскохозяйственном и банковском секторах.

"Во-первых, китайские акции активно выросли в пятницу, поскольку Пекин, по-видимому, намерен ослабить правила относительно иностранных инвестиций, - говорит глава отдела исследований в Accendo Markets Майк ван Далкен. - Кроме того, финсектору пришлась по душе новость о том, что Федрезерв одобрил планы большинства банков по дивидендам и выкупу акций".

Акции производителя спорттоваров Nike Inc. подскочили на 11% и достигли рекордной в истории отметки в $80 за бумагу после публикации отчетности компании. Компания зафиксировала прибыль и выручку выше ожиданий в четвертом квартале 2018 финансового года, а также объявила о выкупе собственных акций на $15 млрд.

Цена бумаг производителя алкогольных напитков Constellation Brands снизилась на 5,8%, поскольку квартальная прибыль фирмы не оправдала прогнозы рынка.

Капитализация производителей микрочипов Nvidia и Broadcom увеличилась на 0,1% после того, как эксперты Bernstein подтвердили позитивные прогнозы относительно акций этих компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average 29 июня повысился на 55,36 пункта (0,23%) и составил 24271,41 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,06 пункта (0,08%) - до 2718,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,62 пункта (0,09%) и составил 7510,3 пункта.

