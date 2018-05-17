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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 7:33 17.05.2018 - 07:33

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций завершил торги в среду в "зеленой зоне", трейдеры проигнорировали возобновившийся рост доходности US Treasuries, пишет MarketWatch.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 установил новый рекорд.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до максимума за семь лет - 3,093% к закрытию торгов в Нью-Йорке.

Кроме того, сохранялась политическая неопределенность, связанная с Северной Кореей. КНДР в среду объявила об отмене переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая, сообщило северокорейское информагентство ЦТАК. При этом Северная Корея пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 3,7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,287 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в марте количество новостроек выросло на 3,6% - до 1,336 млн, тогда как ранее сообщалось о повышении всего на 1,9% - до 1,319 млн. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали в прошлом месяце сокращение показателя на 2,2% с ранее объявленного мартовского уровня - до 1,29 млн.

Рост промышленного производства в США в апреле совпал с пересмотренным уровнем за март - 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты в среднем ожидали усиления подъема с ранее объявленных 0,5% в марте до 0,6% в апреле.

Рыночная стоимость оператора универмагов Macy's Inc. взлетела на 10,8% благодаря позитивной квартальной отчетности, включая рост сопоставимых продаж. Акции других ритейлеров также подорожали, в том числе JC Penney Co. - на 5,5%, Kohl's Corp. на 2%.

Котировки акций компании ветеринарной диагностики Abaxis подскочили на 16,2% после того, как Zoetis объявила о ее покупке за $2 млрд, то есть с премией 16% к цене на закрытие торгов 15 мая. Бумаги Zoetis подешевели на 0,2%.

Цена ADR фармкомпании Teva поднялась на 2,9%, так как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в I квартале удвоил вложения в ее бумаги.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 16 мая поднялся на 62,52 пункта (0,25%) и составил 24768,93 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 11,01 пункта (0,41%) - до 2722,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 46,67 пункта (0,64%) и составил 7398,30 пункта.

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