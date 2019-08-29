Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 8:02

Нью-Йорк. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду вслед за скачком котировок акций нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть.

Стоимость бумаг Exxon Mobil увеличилась на 0,7%, Chevron - на 0,9%, ConocoPhillips - на 1,9%. Поддержку нефтяному рынку оказали данные о падении запасов нефти в стране до минимального уровня с октября 2018 года по итогам минувшей недели.

Фондовые индексы США, однако, завершают август снижением более чем на 3% в связи с сохраняющимися опасениями в отношении последствий торгового спора Вашингтона и Пекина.

Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной в среду приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Тем временем, усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США, а также способствовала росту волатильности фондового рынка. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

"Рынок US Treasuries остается в центре внимания трейдеров", - отмечает аналитик Gorilla Trades Кен Берман.

"Усиление инверсии кривой доходности является причиной падения фондовых рынков, учитывая, что трейдеры активно вкладывали средства в US Treasuries в условиях эскалации торгового спора США и Китая", - цитирует эксперта MarketWatch.

Бумаги Tiffany & Co. выросли в цене на 3% по итогам торгов в среду. Квартальная прибыль второй по величине в мире сети розничной торговли ювелирными изделиями снизилась, но оказалась лучше прогнозов рынка, тогда как выручка не оправдала ожиданий.

Стоимость акций Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise) подскочила на 3,4%. Компания, образованная в 2015 году в результате разделения Hewlett-Packard и занимающаяся выпуском продукции и оказанием услуг для корпоративных клиентов, отчиталась о сокращении выручки и получении чистого убытка в прошлом финансовом квартале, завершившемся 31 июля. Однако скорректированная прибыль компании оказалась лучше ожиданий рынка, что вкупе с повышением годового прогноза привело к росту ее акций.

Капитализация Autodesk рухнула на 6,7%. Отчетность разработчика инженерного программного обеспечения за второй квартала превзошла прогнозы рынка, однако его прогнозы прибыли и выручки на третий квартал не оправдали ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 258,2 пункта (1%) и составил 26036,1 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,78 пункта (0,65%) - до 2887,94 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 29,94 пункта (0,38%) - до 7856,88 пункта.

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