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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:09 29.06.2018 - 08:09

Нью-Йорк. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в четверг, индекс финансовой отрасли вырос после самого длительного падения в своей истории, затянувшегося на 13 сессий.

Рынок в четверг был крайне волатилен, индексы значительно отклонялись от нуля в обе стороны в ожидании завершения месяца, квартала и полугодия. Пока Dow Jones во II квартале прибавил 0,5%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 6,2%, а с начала года Dow снизился на 2%, тогда как S&P и Nasdaq выросли на 1,6% и 8,7% соответственно. Крупнейшие технологические и интернет-компании стали лидерами роста в I полугодии.

Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в первом квартале 2018 года с 2,2% до 2% в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит не ожидали пересмотра оценки.

"Никто не хотел видеть ухудшение оценки, особенно с учетом того, что налоговая реформа должна была придать ускорение экономике, а не наоборот, - отметил вице-президент E*Trade Financial Майк Лёвенгарт. - Но надо помнить, что это оценки за первый квартал, а рынок труда демонстрировал очень сильные показатели в последние месяцы, так что многие полагают, что слабость в экономике будет кратковременной".

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 227 тыс., хотя эксперты прогнозировали увеличение всего на 2 тыс., до 220 тыс.

Между тем ранее президент США Дональд Трамп просигнализировал о готовности ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Однако инвесторы по-прежнему опасаются эскалации конфликта между двумя странами.

"Ожесточенный спор США и Китая может разгореться в любой момент, и мы бы не стали делать ставку на смягчение риторики Трампа", - говорит старший рыночный аналитик Think Markets UK Наим Аслам.

Цена бумаг аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc., которая с этой недели включена в состав индекса Dow Jones Industrial Average, рухнула на 9,9%, несмотря на сильные квартальные показатели и новость о масштабной программе выкупа акций.

Чистая прибыль Walgreens по итогам квартала, завершившегося 31 мая, выросла до $1,34 млрд по сравнению с $1,16 млрд за аналогичный период годом ранее, а выручка повысилась на 14%, до $34,33 млрд. Скорректированная прибыль подскочила на 15%, до $1,53 на акцию. Консенсус-прогноз экспертов предполагал скорректированную прибыль на уровне $1,48 на акцию при выручке в $34,1 млрд.

Кроме того, компания утвердила программу выкупа акций объемом $10 млрд, а также объявила о 10%-ном увеличении квартальных дивидендов после сильных результатов третьего финансового квартала.

Капитализация оператора связи T-Mobile выросла на 0,9% после того, как аналитики Wells Fargo оценили вероятность слияния с конкурирующей Sprint в 60%. Акции Sprint прибавили 1,1%.

Котировки акций Amazon увеличились на 2,5% на новости о приобретении онлайн-аптеки PillPack. Условия сделки не раскрываются.

Рыночная стоимость консалтингового агентства Accenture Inc. поднялась на 5,9% на фоне сильной скорректированной прибыли за третий финквартал.

Бумаги фармкомпании Arsanis рухнули на 78% на новости, что компания прекратила клиническое тестирование лекарства от пневмонии.

Акции ритейлера товаров для дома Bed, Bath & Beyond подешевели на 3,8% на фоне слабого показателя сопоставимых продаж за прошлый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 28 июня вырос на 98,46 пункта (0,41%) и составил 24216,05 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,68 пункта (0,62%) - до 2716,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 58,60 пункта (0,79%) и составил 7503,68 пункта.

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