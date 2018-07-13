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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 7:44 13.07.2018 - 07:44

Нью-Йорк. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в четверг, Nasdaq Composite подскочил до рекордного уровня по итогам торгов благодаря подъему котировок акций компаний сферы информационных технологий.

Индикаторы 10 из 11 основных отраслевых групп S&P 500 увеличились к закрытию рынка, подындекс технологического сектора стал лидером роста, прибавив 1,8%.

Акции Microsoft подорожали на 2,2%, до рекордного уровня, Cisco Systems - на 2,3%, Intel - также на 2,3%, Apple- на 1,7%.

Поддержку американскому рынку акций в четверг оказали сигналы о том, что США и Китай открыты к возобновлению переговоров в торговой сфере.

Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил о необходимости обсуждения проблемы в торговой сфере. "Нам нужно попытаться сесть и попытаться найти решение проблемы", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем, в команде президента США Дональда Трампа также говорят о желании возобновить переговоры с КНР на высшем уровнем, отмечают эксперты агентства.

Рынки идут вверх "в связи с надеждами на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином", отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.

"Есть надежда, что США и Китай смогут решить проблему с помощью двустороннего соглашения. Однако пока ни одна из сторон не готова поднять белый флаг, в связи с чем, я думаю, в обозримом будущем решения ждать не стоит", - цитирует эксперта MarketWatch.

Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на мировую торговлю, выросли по итогам торгов.

Стоимость бумаг Boeing поднялась на 1,6%, Caterpillar - на 2%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на усиление инфляции в США до 6-летнего максимума. Это может способствовать росту ожиданий, что Федрезерв поднимет ставку еще два раза в 2018 году, то есть доведет общее число повышений ставки в этом году до 4, отмечают эксперты.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне 2018 года подскочили на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, годовые темпы инфляции, совпавшие с ожиданиями рынка, были самыми высокими с 2012 года.

Вместе с тем цены повысились на 0,1% по сравнению с маем, тогда как эксперты ожидали подъема на 0,2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,2% относительно мая и на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 0,1% и 2,3% соответственно.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 18 тыс. и составило 214 тыс., что является минимумом с начала мая, говорится в отчете министерства труда США.

"Рынок испытал некоторое облегчение. Мы видим подъем котировок акций в технологическом секторе, а также в других сегментах, поскольку базовые экономические факторы остаются довольно сильными", - отмечает Ральф Бассетт из Aberdeen Standard Investments.

Акции Broadcom упали в цене на 13,7% по итогам торгов в четверг. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей микрочипов, объявила о приобретении разработчика программного обеспечения CA Inc. за $18,9 млрд. Компания намерена заплатить $44,5 за акцию CA, что на 20% превышает котировки на закрытие торгов в среду.

Стоимость бумаг CA взлетела на 19%.

Цена акций Freeport McMoRan Inc. опустилась на 0,4%. Американская компания в четверг передала контроль над медно-золотым рудником Grasberg правительству Индонезии в рамках сделки на $3,85 млрд.

Капитализация Delta Air Lines выросла на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль во втором квартале 2018 года из-за повышения цен на топливо, однако приняла решение об увеличении дивидендных выплат.

В пятницу ряд крупных банков - Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup, опубликуют финансовые отчеты за минувший квартал. Акции Wells Fargo подешевели в четверг на 0,1%, двух других банков - подорожали соответственно на 0,4% и 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг увеличился на 224,44 пункта (0,91%) и составил 24924,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 24,27 пункта (0,87%) - до 2798,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 107,3 пункта (1,39%) и составил 7823,92 пункта.

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