Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 7:45

Нью-Йорк. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

Один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что Вашингтон обложит пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент США Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа. В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Фондовый рынок США поднимается с очень перепроданных уровней, продолжает фокусироваться на ходе торговых переговоров", - отмечает аналитик Direxion Пол Бриганди.

"Инвесторы будут сохранять осторожность до тех пор, пока не увидят каких-то решений в сфере торговли. Их опасения, однако, несколько балансируются смягчением позиций Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федрезерва", - цитирует эксперта MarketWatch.

ЕЦБ по итогам очередного заседания, прошедшего в четверг, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка.

Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что Центробанк готов действовать в случае неблагоприятных условий.

Ранее на этой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, и это поддерживало фондовый рынок США во вторник и среду.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), реальный ВВП США по итогам 2019 года увеличится на 2,6%, а в последующие годы темпы подъема опустятся ниже 2%. Предпринятые в 2017-2018 годах фискальные действия - снижение налогов и увеличение как военных, так и других расходов - способствовали росту экономики на 2,9% в прошлом году. Однако влияние этих факторов исчезнет в течение нескольких следующих лет, что приведет к замедлению темпов экономического подъема, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций с США.

Как ожидается, рост реального ВВП составит 1,9% в следующем году, 1,8% в 2021 году, 1,7% в 2022 году и 1,6% в последующие два года.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles (FCA) поднялась по итогам торгов на 0,1%. Автоконцерн в четверг отозвал свое предложение о слиянии с Renault.

Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки", - говорится в пресс-релизе FCA.

Акции Ciena Corp. взлетели в цене почти на 27%. Американский поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий обнародовал отчетность за второй финансовый квартал, которая оказалась существенно лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat упала на 3% по итогам торгов в четверг, однако в ходе дополнительной сессии цена акций взлетела почти на 15%. Компания, которая провела IPO в начале мая, впервые опубликовала квартальную финансовую отчетность, дав более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 181,09 пункта (0,71%) и составил 25720,66 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,34 пункта (0,61%) - до 2843,49 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 40,08 пункта (0,53%) и составил 7615,55 пункта.

пк ак ав*

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