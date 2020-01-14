Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 6:53

Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов сразу же приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Кроме того, на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

Первыми, кто опубликует финансовую отчетность уже в ближайшие дни, станут крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. (в понедельник котировки акций выросли на 0,8%) и Wells Fargo & Co. (снизились на 0,7%). В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет Standard & Poor's 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

В целом для всех компаний из S&P 500 ожидается падение прибыли в минувшем квартале на 2% в годовом выражении. Однако эксперты отмечают, что по итогам 31 квартала подряд реальные результаты оказывались лучше прогнозов аналитиков.

Цена акций Tesla взлетела в понедельник на 9,8% и впервые превысила отметку $500 после сообщения о том, что аналитики Oppenheimer & Co. повысили целевой уровень сразу более чем в полтора раза - до $612 за бумагу с $385. За последние три месяца капитализация производителя электромобилей подскочила вдвое.

Котировки акций Lululemon Athletica Inc. повысились на 4,4% после того, как производитель спортивной одежды улучшил прогноз квартальных прибыли и выручки из-за хороших продаж в праздничный период.

Производители оборудования для аэрокосмической отрасли Woodward Inc. и Hexcel Corp. договорились о слиянии путем обмена акциями. На этой новости акции первой компании подскочили на 4,8%, второй - на 9,6%.

Капитализация Alphabet, холдинговой компании Google, вплотную приблизилась к отметке в $1 трлн, пишет Financial Times. С начала текущего года котировки выросли на 7,5% в ожидании хорошей квартальной отчетности, в том числе на 0,8% в понедельник.

Цена бумаг Visa Inc. увеличилась на 0,8% на новости о том, что она покупает разработчика программного обеспечения для финансовой отрасли Plaid за $5,3 млрд.

Стоимость Nvidia Corp. поднялась на 3,1% после того, как эксперты Needham повысили рекомендации для акций производителя чипов.

Котировки акций Beyond Meat Inc. подскочили на 19% на фоне прогнозов отраслевых экспертов о повышении объема рынка заменителей мяса до $100 млрд к концу текущего десятилетия.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 83,28 пункта (0,29%) - до 28907,05 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 22,78 пункта (0,70%), составив 3288,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 95,07 пункта (1,04%) - до 9273,93 пункта.

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