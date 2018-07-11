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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 7:31 11.07.2018 - 07:31

Нью-Йорк. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли во вторник четвертую сессию подряд, S&P 500 завершил торги на максимуме с 1 февраля.

Благоприятный отчет по рынку труда США, опубликованный в минувшую пятницу, повысил оптимизм инвесторов в отношении состояния экономики страны, что отодвинуло на второй план опасения в отношении торгового спора Вашингтона и Пекина.

Внимание трейдеров направлено на стартующий сезон корпоративной отчетности за второй квартал, прогнозы на который являются довольно сильными.

"В отсутствие плохих новостей рынок пошел вверх, - отмечает старший портфельный управляющий Fort Pitt Capital Ким Форрест. - Решение рынка игнорировать опасения, связанные с торговой политикой, по моему мнению, является ключевым".

"Инвесторы, ожидающие хорошего сезона квартальной отчетности, кажется, забыли об угрозе усиления торгового спора", - цитирует MarketWatch аналитика ADS Securities Константиноса Антиса.

Акции PepsiCo прибавили в цене 4,8% по итогам торгов во вторник. Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков увеличил выручку в апреле-июне на 2%, до $16,09 млрд, что оказалось лучше консенсус-прогноза экспертов на уровне $16 млрд. Прибыль без учета разовых факторов PepsiCo в минувшем квартале составила $1,61 млрд, также превысив средний прогноз рынка на уровне 1,53 на акцию.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов тройки крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo. Акции банков к закрытию рынка подешевели соответственно на 0,6%, 1% и 0,3%.

Стоимость бумаг 21st Century Fox увеличилась на 0,5%, Comcast - снизилась на 0,7%.

По данным газеты Financial Times, 21st Century Fox готовится подать предложение о покупке Sky, оценивающее британскую компанию в сумму порядка 25 млрд фунтов стерлингов ($33,2 млрд). Это предложение выше заявки Comcast, оценившей Sky в 22 млрд фунтов.

Fox может подать новое предложение уже на этой неделе, если ее предыдущая заявка будет официально одобрена британскими властями, что вполне ожидаемо, сообщила FT.

Стоимость бумаг онлайн-ритейлера одежды Stich Fix подскочила на 6% благодаря улучшению оценки акций аналитиками KeyBank Capital Markets.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 143,07 пункта (0,58%) и составил 24919,66 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 9,67 пункта (0,35%) - до 2793,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3 пункта (0,04%) и составил 7759,2 пункта.

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