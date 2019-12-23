Нью-Йорк. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок к закрытию торгов в пятницу, завершив в плюсе четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.
Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в пятницу статданные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.
Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%. В частности, более высокими, чем предполагалось первоначально, оказались расходы американцев на предметы личной гигиены и финансовые услуги.
Согласно другим данным министерства торговли США, рост расходов населения в ноябре 2019 года ускорился до максимума за последние четыре месяца, что указывает на сохранение высокой покупательной способности домохозяйств.
Доходы американцев в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с октябрем, расходы повысились на 0,4%, свидетельствуют данные Минторга. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,3%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами.
Тем временем президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года. В администрации США отметили, что на эти цели будет направлено $1,4 трлн.
На рынке сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения, несмотря на новости об импичменте Трампу.
Ранее в этом месяце Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, в рамках которой Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.
Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.
В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщили американские СМИ. Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). За ратификацию сделки проголосовало подавляющее большинство членов Палаты представителей. Ожидается, что Сенат рассмотрит ратификацию этого соглашения уже в 2020 году.
Акции United States Steel Corp. подешевели на 10,8% после того, как американский производитель стали объявил, что его финансовые результаты в четвертом квартале будут хуже, чем предполагалось ранее. Компания планирует снизить дивиденды, приостановить обратный выкуп акций, сократить рабочие места и отказаться от некоторых операций.
Цена бумаг Nike Inc., крупнейшего в мире производителя спортивных товаров, снизилась на 1,2%, несмотря на то, что компания зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором квартале 2020 финансового года, который превзошел ожидания аналитиков, главным образом благодаря показателям в Китае.
Бумаги производителя продуктов питания Conagra Brands Inc. прибавили в цене 4,2%, так как компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли во втором финансовом квартале. Выручка также оказалась лучше, чем ожидалось, впервые за последние шесть кварталов.
Котировки акций Rite Aid Corp. подскочили на 18,5% после роста на 42,3% по итогам предыдущей сессии, поскольку сеть аптек отчиталась о прибыли за третий квартал, которая существенно превысила ожидания аналитиков.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 78,13 пункта (0,28%) и составил 28455,09 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 15,85 пункта (0,49%) - до 3221,22 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 37,74 пункта (0,42%) и составил 8924,96 пункта.
Все три индекса завершили торги на рекордно высоких отметках.
С начала года Dow прибавил 21,98%, S&P 500 - 28,5%, Nasdaq - 34,51%.
Служба финансово-экономической информации
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