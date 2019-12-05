Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня, сообщает MarketWatch.

Рынки все еще возлагают надежды на соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает заместитель председателя правления инвестиционной компании Baird Патрик Спенсер.

Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Во вторник "шансы на скорое заключение торговой сделки казались незначительными после слов президента", однако затем "мы получили оптимистичные сообщения о состоянии переговоров", заявил аналитик Gorilla Trades Кен Берман.

Между тем обнародованные в среду, касающиеся состояния американской экономики, были достаточно слабыми.

Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение - на 150 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

"Рынок труда теряет свой блеск, - отмечает Марк Занди, главный экономист Moody's Analitycs, которая помогает в составлении отчета ADP. - Рост числа рабочих мест замедляется".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта с 54,7 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 54,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее ослаблении.

Цены акций производителей чипов выросли по итогам торгов, в том числе Nvidia - на 0,9%, Micron Technology - на 2,4%.

Капитализация Alphabet повысилась на 1,9%. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты, соответственно, гендиректора и президента ее материнской компании - Alphabet Inc., передав управление Сундару Пичаи, являющемуся CEO Google. Пейдж и Брин останутся в совете директоров Alphabet.

Бумаги Expedia Group Inc. взлетели в цене на 6,2%. Одно из крупнейших в мире онлайн-турагентств запускает новую программу buyback, в рамках которой выкупит 20 млн собственных акций. Кроме того, было объявлено об уходе CEO и CFO, проработавших в компании чуть более двух лет.

Стоимость Campbell Soup Co. поднялась за день на 1,9%. Производитель продуктов питания за финквартал, завершившийся 27 октября, сократил чистую прибыль. Однако скорректированный показатель составил 78 центов при средних ожиданиях экспертов на уровне 71 цента.

В то же время котировки акций Salesforce.com снизились на 3,2%. Компания, предоставляющая облачные услуги, в третьем финансовом квартале (в августе-октябре) получила чистый убыток после закрытия крупнейшей в своей истории сделки по покупке Tableau Software.

Цена бумаг G-III Apparel Group Ltd. опустилась на 2,2%. Выручка производителя одежды под марками Donna Karan, Calvin Klein и Tommy Hilfiger в минувшем квартале оказалась ниже ожиданий экспертов, также он ухудшил прогноз на весь год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56 пункта (0,63%), составив 3112,76 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 46,03 пункта (0,54%) - до 8566,67 пункта.

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