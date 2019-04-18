Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 8:01

Нью-Йорк. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном минусе, в том числе из-за падения котировок акций компаний, связанных с медициной.

Кроме того, давление на Dow Jones Industrial Average оказало существенное снижение котировок акций International Business Machines Corp. (IBM) на слабой квартальной отчетности, отмечает MarketWatch.

С другой стороны, позитивом для рынка выступили статданные, касающиеся экономики США и КНР.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных в марте и начале апреля, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале снизился до $49,4 млрд (минимум с июня прошлого года) по сравнению с $51,1 млрд в предшествующий месяц, по данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до $53,4 млрд.

Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале остались на уровне предыдущего квартала - 6,4%, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды.

Цена бумаг Qualcomm Inc. взлетела по итогам торгов более чем на 12,2%. Apple Inc. и Qualcomm договорились завершить все судебные разбирательства, положив, таким образом, конец давней тяжбе. Соглашение между двумя компаниями предусматривает выплату Apple определенной суммы в пользу Qualcomm. Кроме того, компании заключили долгосрочное соглашение, предусматривающее поставки Qualcomm 5G-модемов для устройств Apple. Акции Apple подорожали на 2%.

Intel спустя несколько часов после заявления о соглашении между Apple и Qualcomm объявила, что выйдет из бизнеса по выпуску 5G-модемов для смартфонов. Рыночная стоимость Intel поднялась на 3,3%.

PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчитался о росте прибыли и выручки в первом квартале, причем оба показателя превысили ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 3,8%.

Morgan Stanley в первом квартале сократил чистую прибыль на 9% и выручку на 7%, однако результаты превзошли ожидания рынка. Это способствовало повышению стоимости бумаг банка на 2,6%.

В то же время цена акций IBM упала на 4,2%. Один из ведущих мировых поставщиков компьютерных услуг в январе-марте сократил выручку третий квартал подряд.

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. продолжил активно расширять клиентскую базу в первом квартале, однако опасения инвесторов относительно остальной части года вызвали снижение котировок акций на 1,3%. Число новых подписчиков платных сервисов в январе-марте увеличилось на 9,6 млн - это рекордные темпы роста в истории. Сама компания ожидала привлечь 8,9 млн клиентов. Тем не менее, прогноз компании на второй квартал оказался слабее ожиданий аналитиков.

Цена акций Bank of New York Mellon Corp. упала на 9,5%. Крупнейший в мире банк-кастодиан сократил в первом квартале чистую прибыль почти на 20%, при этом она оказалась хуже прогноза.

Бумаги UnitedHealth Group Inc., крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования, подешевели на 1,9%, других представителей отрасли Athem Inc. и Cigna Corp. - соответственно на 3,6% и 3,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 3,12 пункта (0,01%) - до 26449,54 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 6,61 пункта (0,23%), составив 2900,45 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 4,15 пункта (0,05%) - до 7996,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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