Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 8:17

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в четверг: рынок взял передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США.

По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед.

Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что американская экономика в первом квартале 2019 года росла менее высокими темпами, чем предполагалось ранее.

Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку подъема ВВП в январе-марте - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали более существенного понижения оценки роста ВВП - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

"Торговая война США и Китая продолжает набирать обороты, КНР приостанавливает закупку соя-бобов в Штатах", - отмечает аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински.

"ВВП США вырос меньше, чем ожидалось, а повышение потребительских расходов было пересмотрено в меньшую сторону. Положительным моментом является то, что в ближайшее время не будет давления на Федрезерв в плане подъема ставки", - цитирует эксперта MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил в четверг, что экономика США в настоящее время находится в "очень хорошем" состоянии, однако центробанку следует сохранять быструю реакцию, чтобы поддерживать как можно более долгий экономический подъем.

Он отметил, что серьезные глобальные экономические и финансовые риски, а также устойчивое сохранение инфляции ниже целевого показателя могут потребовать более стимулирующей политики Федрезерва. Слова Клариды были восприняты рынком как сигнал того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения ставки.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 0,4% по итогам основных торгов в четверг, однако взлетели в цене на 3% в ходе дополнительной сессии. Компания опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

В ходе телефонной конференции для инвесторов глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания рассчитывает на последовательное увеличение выручки во втором квартале и далее до конца текущего года.

Стоимость бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. подскочила на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ритейлера за минувший квартал. Темпы роста сопоставимых продаж Dollar General в первом квартале составили 3,8%, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали их на уровне 2,8%.

Цена акций другого ритейлера - Dollar Tree Inc., также обнародовавшего сильную квартальную отчетность, выросла на 3,1%.

Бумаги оптового ритейлера Costco Wholesale, отчетность которого за третий финквартал совпала с прогнозами рынка, подорожали на 0,4%.

Стоимость бумаг Beyond Meat взлетела на 7%, впервые поднявшись выше отметки в $100, на заявлении главы McDonald's Стива Истбрука о том, что он открыт к введению продуктов с заменителями мяса из растительного сырья в меню сети ресторанов быстрого питания. К закрытию рынка цена акций Beyond Meat составила $97,8, увеличившись на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущей сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 43,47 пункта (0,17%) и составил 25169,88 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,84 пункта (0,21%) - до 2788,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,41 пункта (0,27%) и составил 7567,72 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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