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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 8:05 26.10.2018 - 08:05

Нью-Йорк. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок продемонстрировал в четверг существенный подъем, компенсировав значительную часть резкого падения днем ранее.

Повышение Nasdaq Composite, в котором преобладают акции технологических компаний, почти на 3% стало максимальным с 26 марта, отмечает MarketWatch.

Тем не менее, с начала октября снижение Standard & Poor's 500 составляет 7,1%, Dow Jones Industrial Average - 5,6% и Nasdaq - 9%.

Настроения участников торгов улучшились в четверг, однако по-прежнему преобладает неопределенность на фоне множества опасений, связанных с темпами роста мировой экономики и изменениями в глобальной денежно-кредитной политике, а также тем, что прибыли компаний США достигли пика. Инвесторы продолжают ожидать высокой волатильности рынка.

Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты в среднем прогнозировали падение на 1,9%. Таким образом, подъем был зафиксирован по итогам трех из последних четырех месяцев, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 215 тыс. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в сентябре поднялся на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это стало неожиданностью для экспертов, которые не ожидали изменения. До этого индикатор снижался четыре месяца подряд.

Данный показатель является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

Деловая активность в США продолжает увеличиваться в большинстве округов США, при этом опасения по поводу мировой торговли и нехватки квалифицированных кадров по-прежнему оказывают давление на американский корпоративный сектор, следует из опубликованного в среду Федеральной резервной системой (ФРС) регионального обзора, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Подъем цены акций Tesla по итогам торгов составил 9,1%. Производитель электромобилей в третьем квартале получил максимальную прибыль в своей истории. При этом и прибыль, и выручка превзошли средние прогнозы аналитиков.

Ford Motor Co. в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 37% из-за ослабления спроса в Китае, однако скорректированная прибыль на акцию и выручка были выше ожиданий рынка. Бумаги автопроизводителя подорожали за день на 9,9%.

Котировки акций Comcast Corp. повысились на 5%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения сообщил о повышении прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на очередное снижение числа пользователей платного телевидения.

Выручка Twitter, владельца одноименной сети микроблогов, в июле-сентябре превзошла прогнозы, хотя число пользователей сократилось. Бумаги компании отреагировали на эту новость скачком цены на 15,5%.

Курс ценных бумаг American Airlines Group Inc. вырос на 6,7%. Крупнейшая авиакомпания США по числу перевезенных пассажиров сократила чистую прибыль в третьем квартале почти вдвое, однако дала хороший прогноз на весь 2018 год.

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2019 фингода намного сильнее ожиданий рынка благодаря активному росту облачного бизнеса. Его акции подорожали на 5,8% - лучший дневной подъем с марта.

Нефтепроизводитель ConocoPhillips Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 4,4 раза, в том числе, благодаря повышению цен на углеводороды. Кроме того, он получил $345 млн, которые Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) выплатила по делу о компенсации американской компании $2 млрд за национализацию месторождений Hamaca и Petrozuata в Венесуэле. Ожидается, что в четвертом квартале Conoco будут выплачены еще $500 млн. Рыночная стоимость компании увеличилась на 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 401,13 пункта (1,63%) - до 24984,55 пункта.

Standard & Poor's 500 подскочил на 49,47 пункта (1,86%), составив 2705,57 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов взлетело на 209,94 пункта (2,95%) и достигло 7318,34 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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