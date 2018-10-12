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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 8:12 12.10.2018 - 08:12

Нью-Йорк. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок продолжил падение в четверг, инвесторов по-прежнему беспокоит растущая доходность облигаций и перспективы повышения процентных ставок, отмечает MarketWatch.

За последние два дня Dow Jones Industrial Average потерял почти 1400 пунктов. Падение Nasdaq Composite в ходе минувших торгов достигало уровня коррекции (минус 10% с предыдущего пика).

Значение Standard & Poor's 500 опустилось по итогам шестой сессии подряд - максимально длительный спад с ноября 2016 года. Все одиннадцать отраслевых групп индекса снизились в четверг, лидерами падения выступили энергетический и финансовый секторы.

Рост доходности госбумаг повышает стоимость заимствований для компаний, а также подталкивает инвесторов к выходу из акций и вложениям средств в облигации. Доходность 10-летних US Treasuries на этой неделе превысила отметку в 3,26% годовых впервые с апреля 2011 года.

Падение - это "реакция инвесторов, которые, наконец, осознали, что мы находимся в обстановке повышения процентных ставок, и учитывая высокий уровень фондового рынка", участники торгов стали продавать акции, полагает старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. "Более высокие процентные ставки обычно приводят к ужесточению финансовых условий, что может стать причиной ослабления темпов роста экономики, и фондовый рынок реагирует на это", - отметил он.

Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с августом, самыми медленными темпами с июня. Темпы роста замедлились по сравнению с августовскими 0,2%.

Повышение цен относительно сентября прошлого года составило 2,3% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем не ожидали изменения показателя.

Акции Walgreens Boost Alliance Inc. в четверг подешевели на 2% после того, как сеть аптек в прошлом квартале зафиксировала выручку ниже консенсус-прогноза.

Стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась на 2%, Alphabet Inc. - на 0,2%.

Котировки бумаг Tesla Inc. опустилась на 1,8%. Главный исполнительный директор производителя электромобилей Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что Джеймс Мердок является фаворитом среди кандидатов на пост председателя совета директоров компании.

Кроме того, продолжили дешеветь акции технологических компаний. В частности, цена бумаг Nvidia Corp. упала на 4,3%, завершив "в минусе" шестые торги подряд и потеряв за этот период 17,7% капитализации (максимальное снижение с мая 2009 года).

В то же время котировки акций L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, взлетела на 5,9%. Розничная компания в сентябре увеличила продажи на 8%, сопоставимые продажи - на 5%.

Рыночная стоимость Delta Air Lines Inc. подскочила на 3,6%. Финансовые показатели крупнейшей авиакомпании мира в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 545,91 пункта (2,13%) - до 25052,83 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 57,31 пункта (2,06%), составив 2728,37 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 1,25 пункта (1,25%) - до 7329,06 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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