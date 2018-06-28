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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 16:40 28.06.2018 - 16:40

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и развитие ситуации во внешней торговле.

При этом участники рынка с осторожностью подходят к сделкам, поскольку в пятницу состоится последняя сессия июня, а также второго квартала и первого полугодия 2018 года, пишет MarketWatch.

Как стало известно в четверг, министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в первом квартале 2018 года с 2,2% до 2% в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит не ожидали пересмотра оценки.

"Никто не хотел видеть ухудшение оценки, особенно с учетом того, что налоговая реформа должна была придать ускорение экономике, а не наоборот, - отметил вице-президент E*Trade Financial Майк Лёвенгарт. - Но надо помнить, что это оценки за первый квартал, а рынок труда демонстрировал очень сильные показатели в последние месяцы, так что многие полагают, что слабость в экономике будет кратковременной".

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 227 тыс., хотя эксперты прогнозировали увеличение всего на 2 тыс., до 220 тыс.

Между тем ранее президент США Дональд Трамп просигнализировал о готовности ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Однако инвесторы по-прежнему опасаются эскалации конфликта между двумя странами.

"Ожесточенный спор США и Китая может разгореться в любой момент, и мы бы не стали делать ставку на смягчение риторики Трампа", - говорит старший рыночный аналитик Think Markets UK Наим Аслам.

Акции ритейлера товаров для дома Bed, Bath & Beyond подешевели на 9,4% на фоне слабого показателя сопоставимых продаж за прошлый квартал.

Цена бумаг аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc. падает на 9,2%, несмотря на сильные квартальные показатели и новость о масштабной программе выкупа акций.

Чистая прибыль Walgreens по итогам квартала, завершившегося 31 мая, выросла до $1,34 млрд по сравнению с $1,16 млрд за аналогичный период годом ранее, а выручка повысилась на 14%, до $34,33 млрд. Скорректированная прибыль подскочила на 15%, до $1,53 на акцию. Консенсус-прогноз экспертов предполагал скорректированную прибыль на уровне $1,48 на акцию при выручке в $34,1 млрд.

Кроме того, компания утвердила программу выкупа акций объемом $10 млрд, а также объявила о 10%-ном увеличении квартальных дивидендов после сильных результатов третьего финансового квартала.

Капитализация оператора связи T-Mobile выросла на 0,6% после того, как аналитики Wells Fargo оценили вероятность слияния с конкурирующей Sprint в 60%.

Котировки акций Amazon увеличились на 1,1% на новости о приобретении онлайн-аптеки PillPack.

Рыночная стоимость консалтингового агентства Accenture Inc. поднялась на 5% на фоне сильной скорректированной прибыли за третий финквартал.

Бумаги фармкомпании Arsanis рухнули на 70% на новости, что компания прекратила клиническое тестирование лекарства от пневмонии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 МСК 28 июня понизился на 5,04 пункта (0,02%) и составил 24112,55 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,35 пункта (0,2%) - до 2704,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 21,04 пункта (0,28%) и составил 7466,13 пункта.

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