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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 16:37 02.10.2018 - 16:37

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок демонстрируют смешанную динамику в начале торгов во вторник.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на конфликте в торговых отношениях США и Китая, а также на итальянском бюджете, сообщает MarketWatch.

В понедельник американский рынок завершил торги в основном "в плюсе" на новости о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой. Однако более важной темой для инвесторов остается торговая война между Вашингтоном и Пекином.

"Выдох после соглашения NAFTA продлился не слишком долго, - отмечает старший рыночный аналитик City Index Фиона Синкотта. - На следующий день после того, как Канада и США в итоге достигли соглашения, европейские и некоторые азиатские рынки вернулись на негативную территорию. Ожидать, что новое североамериканское соглашение каким-то образом перерастет в ослабление торговой напряженности с Китаем, - это выдавать желаемое за действительное".

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард накануне заявила, что ожидавшиеся риски в мировой экономике начали проявляться в реальности. Это может означать вероятность ухудшения прогноза роста глобальной экономики.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", - сказала К.Лагард. К таким негативным факторам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен указал на вероятность того, что ущерб от эскалации напряженности между Штатами и КНР может распространиться на другие emerging markets и в конечном итоге привести к негативным последствиям для США.

"Если китайская экономика замедлит рост... Она достаточно большая, чтобы последствия дошли до Соединенных Штатов", - полагает он.

Котировки акций PepsiCo Inc. в начале торговой сессии снизились на 1,8%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 8 сентября, на 16% за счет повышения продаж снэков. Однако компания ухудшила годовой прогноз.

Цена бумаг Amazon.com Inc. уменьшилась на 0,6%. Интернет-ритейлер объявил о повышении зарплат всем сотрудникам, работающим на территории США, включая временных и сезонных рабочих, до $15 в час с 1 ноября.

Кроме того, на 1,3% подешевели акции Facebook Inc.

Акции Tesla Inc. подешевели на 2,1%. Компания в третьем квартале увеличила производство электромобилей на 50% относительно предыдущих трех месяцев - до 80,142 тыс. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании. При этом показатель превысил ожидания аналитиков, опрошенных FactSet.

Рыночная стоимость General Electric Co. опустилась на 2,2%. Днем ранее стало известно, что новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров компании назначен Лоуренс Калп, Джон Фланнери уходит в отставку немедленно.

Курс ценных бумаг Ford Motor Co. снизился на 1,2%. Продажи автомобилей компании в США в сентябре рухнули на 11,2% относительно того же месяца прошлого года. Реализация грузовиков упала на 9,9%, что произошло впервые с декабря 2017 года.

Между тем капитализация Intel Corp. поднялась на 3,9%, Walgreens Boots Alliance Inc. - на 1,1%, Walmart Inc. и Caterpillar Inc. - на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК вырос на 0,05% и составлял 26665,52 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,08% - до 2922,37 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 0,23%, составив 8019,16 пункта.

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