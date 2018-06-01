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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 17:25 01.06.2018 - 17:25

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в пятницу демонстрирует уверенный рост после публикации данных по рынку труда.

Акции финансовых компаний входят в число лидеров роста, поскольку сильные данные о повышении занятости и уровне безработицы в США подстегнули подъем доходности US Treasuries.

Если темпы роста сохранятся, фондовые индексы завершат неделю в плюсе. С ее начала Dow Jones потерял 1,4%, S&P 500 - 0,6%, а Nasdaq прибавил 0,1%.

Опасения, связанные с политическим кризисом в Италии и Испании, постепенно ослабевают, однако эта тема остается в центре внимания инвесторов.

В Италии популистские партии "Лига" и "Пять звезд" в четверг вечером сформировали коалиционное правительство, которое возглавит экономист и юрист Джузеппе Конте.

Конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, и, таким образом, возможность сформировать новое правительство получил социалист Педро Санчес.

Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.

Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 58,7 пункта с 57,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 58,9 пункта.

До некоторой степени участников рынка продолжают тревожить сигналы об ухудшении торговых отношений США с рядом стран. С 1 июня в силу вступили пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и других государств, которым в марте была дана отсрочка.

В ответ Канада обещала ввести собственные пошлины на широкий спектр американских товаров, включая сталь, алюминий, сельхозпродукцию и продукты питания. Евросоюз уже какое-то время планирует аналогичные меры в отношении товаров стоимостью около $7,5 млрд в год; как ожидается, они будут введены в действие с 20 июня.

Котировки акций производителя спортивной одежды Lululemon Atletica подскочили на 14% на торгах в Нью-Йорке. Квартальная прибыль и прогнозы компании были лучше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения для бизнеса Zuora Inc. увеличилась на 9,2%, также благодаря позитивной квартальной отчетности.

Бумаги Ford Motor подорожали на 1,5% после того, как автопроизводитель объявил о повышении продаж автомобилей в мае на 0,7%.

Цена акций JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs и Citigroup поднялась на 1,3%.

Курс акций ритейлера Costco Wholesale Corp. опустился на 1%, поскольку его выручка не дотянула до консенсус-прогноза. Кроме того, Costco объявил о повышении минимальной почасовой оплаты труда для 130 тыс. сотрудников в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск в пятницу поднялся на 198,98 пункта (0,82%) и составил 24614,82 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 22,24 пункта (0,82%) - до 2727,51 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 65,15 пункта (0,88%) и составил 7507,27пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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