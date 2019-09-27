Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 7:57

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

При этом старший аналитик London Capital Group Айпек Оскардескайя отметила, что сам Трамп является главным риском для заключения торговой сделки между США и Китаем. "Одного твита хватит, чтобы вновь обрушить настроение рынка", - добавила она.

Также участники рынка оценивали американские статданные.

В четверг министерство торговли США ожидаемо сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 2% в пересчете на годовые темпы. В первом квартале экономика страны увеличилась на 3,1%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале увеличился на 1,9% против ранее объявленных 1,7%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 3 тыс., с пересмотренных 210 тыс. до 213 тыс. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на 4 тыс., с ранее указанных 208 тыс. до 212 тыс.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за политической ситуацией в Штатах. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмена Трампа.

Котировки бумаг General Motors увеличились на 1,4% на новости, что профсоюз работников автомобилестроительной отрасли близок к достижению соглашения с руководством компании о повышении зарплат. Заключение соглашения позволит предотвратить дальнейшие забастовки.

Акции Facebook подешевели на 1,5% на слухах, что Минюст США ведет антимонопольное расследование в отношении компании, деятельность которой уже проверяет Федеральная торговая комиссия (FTC).

Капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat подскочила почти на 12%. Ранее мировой гигант фаст-фуда McDonalds объявил о планах начать продажу бургеров с котлетами от Beyond Meat в ряде заведений в Канаде.

Стоимость бумаг оператора круизных лайнеров Carnival Corp. упала на 8,5%. Компания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в третьем финквартале, однако ухудшила прогноз на текущий фингод в целом.

Между тем сильная квартальная отчетность сети аптек Rite Aid привела к росту ее акций на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 26 сентября понизился на 79,59 пункта (0,3%) и составил 26891,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,25 пункта (0,24%) - до 2977,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 46,72 пункта (0,58%) и составил 8030,66 пункта.

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