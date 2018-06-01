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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 7:32 01.06.2018 - 07:32

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг на новостях о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

Министр торговли США Уилбур Росс в четверг сообщил, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступили в силу в полночь 1 июня.

"ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут вразрез с нормами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. ЕС намерен обжаловать действия властей США во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести ответные меры.

Бумаги американских сталелитейных компаний US Steel Corp и Nucor Corp. подорожали на 1,7% и 0,15% соответственно.

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson подешевели на 2,2%, производителя дорожного и строительного оборудования Caterpillar - на 2,3%, Boeing - на 1,7% на опасениях ответных мер со стороны торговых партнеров США.

Кроме того, инвесторы следили за статданными.

Как стало известно в четверг, расходы населения США в апреле 2018 года увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев выросли на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,4%, доходов - на 0,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 221 тыс. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 6 тыс., с 234 тыс. до 228 тыс.

Показатель остается на крайне низком уровне: его значение ниже 300 тыс. говорит об активном росте рынка труда.

Акции автопроизводителя General Motors взлетели в цене на 13% на новости о том, что японский фонд SoftBank Vision Fund планирует инвестировать $2,25 в ее подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей.

Цена акций сети дисконтных магазинов Dollar General упала на 9,4%, поскольку выручка и сопоставимые продажи компании в прошлом квартале не оправдали прогнозов рынка.

Конкурирующая Dollar Tree потеряла 14% капитализации также на слабой отчетности.

Сеть универмагов Sears Holdings отчиталась о чистом убытке в первом финквартале и о резком падении выручки, акции компании подешевели на 12,5%.

Котировки бумаг ритейлера одежды Express Inc. сократились на 7,2%, несмотря на обрадовавшие инвесторов квартальные финпоказатели.

Индекс Dow Jones Industrial Average 31 мая понизился на 251,94 пункта (1,02%) и составил 24415,84 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,74 пункта (0,69%) - до 2705,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,34 пункта (0,27%) и составил 7442,12 пункта.

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