Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 8:01

Нью-Йорк. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и ждали заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на этой неделе.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты. Этот вопрос наверняка будет обсуждаться на заседании Федрезерва, которое запланировано на 18-19 июня.

Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

Также участники рынка следят за корпоративными новостями.

Акции разработчика противораковых препаратов Array BioPharma Inc. взлетели в цене на 57% на новости о том, что Pfizer Inc. приобретает его за $10,6 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Pfizer и будет закрыта во втором полугодии 2019 года.

Цена бумаг другой фармкомпании, Orgenesis Inc., повысилась на 1% после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) предоставило статус орфанного препарата (препарат для лечения редких заболеваний) новому лекарству, разработанному компанией.

Стоимость ценных бумаг аукционного дома Sotheby's подскочила на 59%. Как стало известно в понедельник, французский миллиардер Патрик Драи достиг соглашения о приобретении компании за $3,7 млрд. После закрытия сделки, намеченного на четвертый квартал 2019 года, запланирован делистинг акций Sotheby's, 31 год торговавшихся на Нью-йоркской фондовой бирже.

Капитализация интернет-магазина товаров для животных Chewy по итогам торгов снизилась на 3,7%. В пятницу по итогам дебютной сессии бумаги компании взлетели в цене на 59%.

Котировки акций Facebook Inc. увеличились на 4,2% на слухах, что соцсеть может обнародовать детали своего плана по созданию собственной криптовалюты уже во вторник.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Dish Network выросла на 3,8% после того, как СМИ сообщили об интересе фирмы к приобретению активов, продаваемых в рамках сделки по слиянию операторов связи T-Mobile и Sprint.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 июня увеличился на 22,92 пункта (0,09%) и составил 26112,53 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,69 пункта (0,09%) - до 2889,67 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 48,37 пункта (0,62%) и составил 7845,02 пункта.

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