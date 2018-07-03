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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 7:22 03.07.2018 - 07:22

Нью-Йорк. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закончили торги в понедельник в плюсе, хотя демонстрировали снижение на протяжении большей части сессии.

Инвесторы реагировали на развитие ситуации в мировой торговле, а также на корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что угрозы наложить пошлины на импорт автомобилей являются его главным оружием в попытках добиться уступок со стороны торговых партнеров.

В интервью Fox News в воскресенье он сказал, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Он полностью отверг предположения, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

"Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай, только меньше. То, что они с нами делают, просто ужасно", - отметил Д.Трамп.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд.

"Новые высказывания по поводу торговых войн не дадут трейдерам забыть об этих рисках в начале торгов в понедельник", - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер.

Подъем индексов во многом обеспечило ралли акций высокотехнологичных компаний. Акции Apple подорожали на 1,1%, Microsoft - на 1,4%, Nvidia - на 2,25%.

Также поддержку рынку оказали сильные статданные из США.

Как сообщалось, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне увеличился до 60,2 пункта - максимального уровня с февраля.

В мае значение индекса равнялось 58,7 пункта, и эксперты в среднем ожидали снижения индекса в июне до 58,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Цена бумаг фармацевтической компании MiMedx рухнула на 38,5% на новости, что CEO и председатель совета директоров компании Паркер Петит подал в отставку, как и операционный директор Уильям Тейлор. Ранее компанию покинул финдиректор после проверки, выявившей несоответствие в финансовых показателях. Теперь MiMedx придется пересчитать прибыль и выручку за последние пять лет.

Капитализация Tesla Inc. выросла на 0,5% на новости, что компания, наконец, вышла на целевой уровень производства электромобилей Model 3, составляющий 5 тыс. автомобилей в неделю. Первоначально планировалось, что фирма достигнет такого показателя в конце 2017 года.

Также в понедельник Tesla отчиталась о производстве 40,7 тыс. машин во втором квартале, из них 18,4 тыс. Model 3, а также 10,9 тыс. Model S и 11,4 тыс. Model X.

Индекс Dow Jones Industrial Average 2 июля повысился на 35,77 пункта (0,15%) и составил 24307,18 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,34 пункта (0,31%) - до 2726,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 57,38 пункта (0,76%) и составил 7567,69 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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