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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:02 15.03.2018 - 07:02

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в среду по итогам третьей сессии подряд на возросших опасениях торговых войн.

Представитель Белого дома подтвердила 14 марта, что США требуют от Китая принять меры для сокращения дефицита торгового баланса США с КНР на $100 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

Сырьевые и промышленные компании США могут оказаться в проигрыше больше других в том случае, если Китай ответит на американские торговые ограничения.

Boeing Co. считается одной из компаний, которая наиболее серьезно пострадает в случае принятия Китаем ответных мер, поскольку КНР является одним из наиболее быстро растущих в мире авиационных рынков. Бумаги Boeing подешевели в среду на 2,5%.

Статданные, опубликованные в среду, указали на отсутствие существенного инфляционного давления в США.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в среду, цены производителей в стране в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,8% в годовом выражении. В январе повышение показателей составило соответственно 0,4% и 2,7%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,1% относительно января и на 2,8% в годовом выражении.

Цены производителей без учета продуктов питания и энергоносители повысились на 2,5% в годовом выражении при ожидавшемся подъеме на 2,6%. Рост показателя в помесячном выражении (0,2%) совпал со средним прогнозом рынка.

Тем временем, розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение в феврале на 0,3%. Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 0,2%, вдвое слабее прогноза. Показатель, из которого исключены машины и бензин, поднялся на 0,3%, как и ожидалось.

"Данные о розничных продажах были слегка разочаровывающими, однако показатель без учета автомобилей и бензина совпал с ожиданиями, - отмечает аналитик Wunderlich Securities Арт Хоган. - Рост цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей в целом совпал с ожиданиями".

"В целом данные не указывают на замедление экономического роста, а также на риски усиления инфляции", - говорит эксперт.

По словам А.Хогана, политическая волатильность остается фактором риска для рынка акций.

"Уже есть опасения относительно политических ошибок, в том числе торгового протекционизма", - отмечает А.Хоган.

Акции Ford Motor подорожали по итогам торгов на 2,2% благодаря улучшению оценки бумаг автопроизводителя до "выше рынка" с "ниже рынка" экспертами Morgan Stanley.

Стоимость бумаг оператора сети ювелирных магазинов Signet Jewelers Ltd. упала на 20%, поскольку прогнозы компании на 2019 финансовый год оказались хуже ожиданий рынка. Компания также обнародовала план реструктуризации сроком на три года, включающий экономию на расходах, с целью увеличения инвестиций в развитие бизнеса.

Акции Broadcom Ltd., отозвавшей в среду предложение о покупке американского производителя чипов Qualcomm после решения президента США Дональда Трампа заблокировать сделку, опустились в цене на 0,2%.

Цена бумаг United Continental Holdings Inc. снизилась на 2,6%. Авиакомпания подверглась резкой критике из-за гибели на борту собаки, помещенной бортпроводником в отделение для ручной клади.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 14 марта опустился на 248,91 пункта (1%) и составил 24758,12 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,83 пункта (0,57%) - до 2749,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 14,2 пункта (0,19%) и составил 7496,81 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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