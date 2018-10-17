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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 7:43 17.10.2018 - 07:43

Нью-Йорк. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник максимальными темпами с марта благодаря сильной корпоративной отчетности и хорошим статданным.

Финансовые результаты по итогам минувшего квартала во вторник обнародовали также компании, как Goldman Sachs (+3,01%), Morgan Stanley (+5,7%), Johnson & Johnson (+1,95%), UnitedHealth (+4,7%) и другие.

Goldman Sachs увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2017 года, причем оба показателя оказались существенно лучше ожиданий рынка. Доход банка от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшился на 10%, выручка от операций с акциями выросла на 8%.

Morgan Stanley увеличил квартальные чистую прибыль и выручку, оба показателя превзошли прогнозы. Выручка банка от торговых операций в целом выросла на 7,56% - до $3,13 млрд, при этом доходы от торговли акциями повысились на 7%, облигациями - всего на 1%. Выручка от торговли сырьем также повысилась.

Стоимость бумаг Netflix, опубликовавшей отчетность уже после закрытия рынка, поднялась по итогам торгов на 4%. В ходе дополнительной сессии акции взлетели в цене на 11% на информации о том, что число новых подписчиков сервиса потокового видео в минувшем квартале существенно превзошло прогнозы.

Акции технологических компаний подорожали после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Бумаги Apple выросли в цене на 2,2%, Amazon - на 3,4%, Facebook - также на 3,4%, Alphabet - на 2,8%, Microsoft - на 3,2%.

Капитализация Adobe Inc. подскочила на 9,5% благодаря сильному прогнозу производителя программного обеспечения на 2019 год. Adobe подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий год и заявила, что ожидает повышения выручки на 20% в следующем году.

Подъем рынка показывает, что спад, отмеченный на прошлой неделе, объясняется "просто нормальной волатильностью", а не сигналом кардинального изменения настроя инвесторов, цитирует MarketWatch аналитика SEI Джима Смайгьеля.

Статданные по американской экономике, опубликованные во вторник, указали на некоторое ослабление темпов увеличения промышленного производства, однако оказались более сильными, чем ожидал рынок.

Объем промпроизводства в США в сентябре 2018 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Таким образом, подъем замедлился с 0,4% в августе. Консенсус-прогноз экспертов предполагал более значительное ослабление роста - до 0,2%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на ее долю приходится 75% от общего объема промпроизводства) в сентябре вырос четвертый месяц подряд - на 0,2% (в августе - на 0,3%).

Кроме того, согласно отчету министерства труда США, количество открытых вакансий в стране в августе 2018 года увеличилось до рекордных 7,14 млн, превысив число безработных в стране.

Стоимость акций Walmart выросла 2,1% по итогам торгов во вторник. Крупнейшая в мире компания розничной торговли, ухудшила прогноз прибыли на текущий финансовый год, включив в него расходы, связанные с приобретением индийской Flipkart. В то же время прогнозы ритейлера на следующий фингод оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги BlackRock потеряли в цене 4,4%, несмотря на сильную отчетность инвесткомпании за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 547,87 пункта (2,17%) и составил 25798,42 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 59,13 пункта (2,15%) - до 2809,92 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 214,75 пункта (2,89%) и составил 7645,49 пункта.

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