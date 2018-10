Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

3 октября 2018 г.

Нью-Йорк. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за развитием конфликта в торговых отношениях США и Китая, а также за ситуацией вокруг итальянского бюджета.

Dow Jones вырос и завершил сессию с историческим рекордом в 14-й раз с начала года, S&P 500 умеренно снизился, тогда как падение Nasdaq Composite составило почти 0,5%.

"Американские акции в сентябре, в третьем квартале и за три квартала показали лучшую динамику, чем почти все другие классы активов, включая государственные и корпоративные облигации, валюта и золото, - отмечает стратег Bank of America Merrill Lynch Савита Субраманиан. - При этом крупнейшие по капитализации компании продемонстрировали лучший рост котировок на фоне эскалации напряженности в мировой торговле и опасений по поводу рынков развивающихся стран".

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард накануне заявила, что ожидавшиеся риски в мировой экономике начали проявляться в реальности. Это может означать вероятность ухудшения прогноза роста глобальной экономики.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", - сказала К.Лагард. К таким негативным факторам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен указал на вероятность того, что ущерб от эскалации напряженности между Штатами и КНР может распространиться на другие emerging markets и в конечном итоге привести к негативным последствиям для США.

"Если китайская экономика замедлит рост... Она достаточно большая, чтобы последствия дошли до Соединенных Штатов", - полагает он.

Котировки акций PepsiCo Inc. снизились на 1,8%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 8 сентября, на 16% за счет повышения продаж снэков. Однако компания ухудшила годовой прогноз.

Цена бумаг Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,65%. Интернет-ритейлер объявил о повышении зарплат всем сотрудникам, работающим на территории США, включая временных и сезонных рабочих, до $15 в час с 1 ноября.

Кроме того, на 1,9% подешевели акции Facebook Inc.

Акции Tesla Inc. упали на 3,1%, хотя компания в третьем квартале увеличила производство электромобилей на 50% относительно предыдущих трех месяцев - до 80,142 тыс. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании. При этом показатель превысил ожидания аналитиков, опрошенных FactSet.

Рыночная стоимость General Electric Co. выросла на 1,9%. Днем ранее стало известно, что новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров компании назначен Лоуренс Калп, Джон Фланнери уходит в отставку немедленно.

Курс ценных бумаг Ford Motor Co. снизился на 1,3%. Продажи автомобилей компании в США в сентябре рухнули на 11,2% относительно того же месяца прошлого года. Реализация грузовиков упала на 9,9%, что произошло впервые с декабря 2017 года.

Между тем капитализация Intel Corp. поднялась на 3,6%, Walgreens Boots Alliance Inc. - на 1,4%, Walmart Inc. и Caterpillar Inc. - на 0,8% и 1,7% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average 2 октября вырос на 0,46% и составил 26773,94 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,04% - до 2923,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 0,47%, составив 7999,55 пункта.

