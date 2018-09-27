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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 7:25 27.09.2018 - 07:25

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых.

При этом стало понятно, что решимость Центробанка поднять ставку в декабре увеличилась: медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. В июне лишь 8 членов FOMC предполагали такую возможность.

Прогнозы FOMC на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

Все три основных фондовых индекса США демонстрировали умеренный подъем в течение основной части сессии в среду и перешли к снижению лишь в последние полчаса торгов.

FOMC отказался от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей" в коммюнике по итогам заседания. Это было воспринято трейдерами в качестве сигнала того, что ФРС считает близким к нейтральному нынешний уровень ставки.

Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что такое изменение формулировки коммюнике не указывает на возможное изменение направления политики ФРС. Оно должно восприниматься как показатель того, что политика Федрезерва движется в соответствии с ожиданиями.

"Политика ФРС остается стимулирующей", - сказал он.

Дж.Пауэлл также отметил, что растущая напряженность в торговой сфере остается в центре внимания ФРС, однако она пока не достигла уровня, который мог бы вызвать серьезные опасения у руководства ЦБ.

Вопрос потенциального влияния торговой войны на экономику США находится в топе факторов, вызывающих обеспокоенность у инвесторов. Американский фондовый рынок пока в целом игнорирует растущую напряженность в торговле, фокусируясь на сильных экономических статданных, однако новости с торгового "фронта" создают краткосрочную волатильность в связи с опасениями, что ситуация в этой сфере может выйти из-под контроля, пишет MarketWatch.

"Главный вывод, который можно сделать по итогам прошедшего заседания ФРС, это то, что FOMC будет придерживаться текущей политики в ближайшие несколько кварталов. С большой вероятностью ФРС будет поднимать ставку на 25 б.п. раз в квартал до лета следующего года, когда ее размер достигнет уровня, считающегося Центробанком "нейтральным", - отмечает старший экономист AllianceBernstein Эрик Виноград.

Статданные по американской экономике, обнародованные в среду, указали на некоторую стабилизацию рынка жилья.

Продажи новых домов в США в августе 2018 года выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 тыс. в годовом исчислении, свидетельствует отчет министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель составил 608 тыс., что является минимумом с августа 2017 года, а не 627 тыс., как сообщалось ранее.

Акции Nike по итогам торгов в среду потеряли в цене 1,3%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. зафиксировал прибыль и выручку выше ожиданий в первом квартале 2019 финансового года. Трейдеры, однако, сфокусировались на увеличении расходов Nike, что способствует снижению цены акций.

Стоимость бумаг IBM увеличилась на 1,8% благодаря улучшению оценки акций компании до "покупать" с "нейтрально" аналитиками UBS.

Капитализация Alexion Pharmaceuticals Inc. подскочила на 5,1% на информации о том, что фармпроизводитель покупает биотехнологическую компанию Syntimmune за $1,2 млрд.

Бумаги Worthington Industriel Inc. подешевели на 8,2%. Металлургическая компания увеличила прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако показатели не оправдали ожиданий рынка.

Цена акций Merck & Co. опустилась на 0,5%. Фармкомпания отказалась от политики, предполагавшей обязательный выход на пенсию ее руководителя по достижении возраста 65 лет. Таким образом, нынешний CEO Merck Кеннет Фрейзер, которому в декабре 2019 года исполняется 65 лет, сможет остаться во главе компании, что говорит в пользу стабильности ее нынешней стратегии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 106,93 пункта (0,4%) и составил 26385,28 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 9,59 пункта (0,33%) - до 2905,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 17,11 пункта (0,21%) и составил 7990,37 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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