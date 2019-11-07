Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 6:29

Нью-Йорк. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая.

При этом в ходе торгов индексы достигли сессионных минимумов на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что две площадки для проведения встречи, предложенные Вашингтоном, - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил источник.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Опубликованные в среду предварительные данные министерства труда страны указали на снижение производительности труда в США в третьем квартале 2019 года на 0,3%. Снижение было отмечено впервые с четвертого квартала 2015 года.

Стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре выросла на 3,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение производительности труда в третьем квартале на 0,9% и повышение стоимости рабочей силы на 2,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. Несмотря на то, что американские компании в основном отчитываются о высоком показателе прибыли в текущем сезоне отчетности, они ухудшают годовые прогнозы, что может оказать давление на рынок, пишет CNBC.

Бумаги Xerox Holdings закрыли торги ростом на 3,6% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания изучает возможность подготовки предложения о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. Котировки акций HP выросли на 6,4%.

Акции Papa John's подорожали на 6,9%. Выручка сети пиццерий в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила об изменениях в руководстве, в том числе об уходе финансового директора Джо Смита в 2020 году.

Бумаги Barrick Gold укрепились на 2,2%, так как квартальная прибыль золотодобывающей компании превысила прогнозы.

Стоимость акций владельца онлайн-платформ для знакомств Match Group снизилась на 2,5%, поскольку прогноз компании на четвертый квартал не оправдал ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 24,05 пункта (0,29%) - до 8410,63 пункта.

Standard & Poor's 500 между тем прибавил 2,16 пункта (0,07%) и составил 3076,78 пункта.

ор ко ав*

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