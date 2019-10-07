Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 7:44

Нью-Йорк. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, поскольку статистические данные по рынку труда ослабили опасения о рецессии, но указали на замедление экономики, поддержав ожидания рынка относительно еще одного снижения ставки ФРС.

Как стало известно, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя.

Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

"Темпы роста занятости замедляются, но рынок труда продолжает оставаться сильной стороной экономики США", - сказал главный специалист по инвестиционной стратегии State Street Global Advisors Майкл Эрон, которого цитирует MarketWatch.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2019 года вырос на 1,6%, до $54,9 млрд, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.

В июле отрицательное сальдо торгового баланса США составляло $54 млрд. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в августе до $54,5 млрд.

Цена бумаг Apple Inc. выросла по итогам торгов в пятницу на 2,8% на сообщении СМИ о том, что компания попросила поставщиков нарастить производство iPhone 11 на 10%.

Акции Costco Wholesale Corp. выросли на 0,9%. Выручка оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов выросла по итогам четвертого финансового квартала, хотя и оказалась хуже прогнозов.

Бумаги Snap прибавили в цене 1,54% после падения днем ранее на новостях о том, что Facebook запускает новый мессенджер для пользователей Instagram.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 4 октября вырос на 372,68 пункта (1,42%) и составил 26573,72 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 41,38 пункта (1,42%) - до 2952,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,21 пункта (1,4%) и составил 7982,47 пункта.

За неделю индекс Dow потерял 0,92%, S&P 500 снизился на 0,33%, а Nasdaq набрал 0,54%.

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